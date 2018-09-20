李亚主持召开市委常委会议 传达学习习近平总书记重要讲话精神 研究我市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作

昨日上午，市委书记李亚主持召开市委常委会议，传达学习习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时的重要讲话精神，传达学习十九届中央纪委三次全会、十届省纪委四次全会精神，研究我市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

昨日上午，市委书记李亚主持召开市委常委会议，传达学习习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时的重要讲话精神，传达学习十九届中央纪委三次全会、十届省纪委四次全会精神，研究我市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

会议指出，习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时的重要讲话、在十九届中央纪委三次全会上的重要讲话，为推动新时代纪检监察工作高质量发展指明了方向、提供了遵循。十届省纪委四次全会对坚定不移推动管党治党更严提出了新的要求。各级各部门要把学习贯彻习近平总书记重要讲话和中央纪委全会、省纪委全会精神作为当前重要政治任务，准确把握改革开放40年来管党治党的宝贵经验，准确把握今年全面从严治党的总体要求和重点任务，准确把握习近平总书记对领导干部特别是高级干部提出的明确要求，进一步提高政治站位，把思想和行动统一到中央纪委全会、省纪委全会部署要求上来，结合工作实际，抓好贯彻落实。

会议强调，要保持政治定力，以永远在路上的坚韧和执着，驰而不息纠正“四风”，标本兼治惩治腐败，持续整治群众身边的不正之风和腐败问题，切实强化党内监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚定不移地把党风廉政建设和反腐败斗争持续深入开展下去，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。要强化政治引领，加强纪律约束，发扬斗争精神，严格责任落实，打造执纪铁军，以贯彻落实党中央、省委决策部署为前提，从讲政治、讲大局的高度来推动工作，自觉向党中央对标校表，确保政令畅通、令行禁止，用持续“从严”扎实推进全面从严治党，以实际行动诠释对党忠诚。

会议传达了省军区党委第十二届第十一次全体(扩大)会议精神，研究了我市贯彻落实意见。会议指出，做好党管武装工作，既是坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想，推动驻洛部队改革和国防动员建设的必然要求，也是促进军民融合，助推洛阳转型发展、高质量发展的重要保障。要把牢政治方向，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想，紧紧围绕改革强军目标，强化责任担当，认真落实党管武装责任，推动党管武装工作再上新台阶。要按照“摸清底数、畅通通道、搭建平台、用好基金、突破关键”的要求，加快推进军民融合，推动经济建设和国防建设协调发展。要加强国防动员，自觉履行好管武装、建武装职责，不断完善动员机制。要巩固军地团结，大力弘扬拥军优属优良传统，千方百计为部队建设排忧解难。各级党委要严格责任落实，强化制度运行，强化考评问责，奋力谱写中国梦、强军梦的洛阳篇章。

会议听取了市“两会”筹备工作情况汇报，要求进一步提升政治站位，加强党的领导，严肃会风会纪，扎实做好各项筹备工作。要认真落实市委十一届九次全体(扩大)会议精神，切实通过市“两会”把市委重大决策部署转化为全市人民的共同意志和自觉行动，推动洛阳转型发展、高质量发展迈上新台阶。

会议还研究了其他事项。(洛阳日报记者 李江涛 白云飞)

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