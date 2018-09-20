陈国全：脱下军装还是“兵”

退役后，陈国全开了一家汽修厂。“很庆幸做了这个选择，让我有幸再次参与强军实践。”近日，记者在陈国全的汽修厂见到他时，他刚刚完成了驻湖南某部的车辆维修任务。

陈国全（左）指导工人修车

退役后，陈国全开了一家汽修厂。

“很庆幸做了这个选择，让我有幸再次参与强军实践。”近日，记者在陈国全的汽修厂见到他时，他刚刚完成了驻湖南某部的车辆维修任务。

陈国全个头不高，但举手投足间仍透着军人的干练。

2011年年底，陈国全结束16年的军旅生涯，落户洛阳。很快，他的汽修厂开业了。

“在部队天天与特种车打交道，要让自己在部队学到的技术有用武之地。”陈国全说，“在确保安全的前提下，让车主花小钱办大事”的经营理念不仅让他赢得了车主的信赖，也为他打开了再次为部队服务的大门。

一次，驻豫某部执行演习任务，参加演习的百余台通用装备车需要接受全面“战前检修”。几天时间全面检修百余台装备车，一时难住了该部维修计量站。

眉头紧锁的该部保障处车管助理员联系陈国全后，毫不迟疑，让所有修理工随时接受该部车管助理员调遣。

5天后，百余台装备车浩浩荡荡奔赴“战场”。演习中，这些车无一抛锚，圆满完成任务。

演习归来，该部与陈国全签订了《通用装备车辆战场维修保障协议》。随后，另外3支部队考察后，也与陈国全的汽修厂建立了军民融合关系，保持军地合作。

“当过兵的人，都有一种军人情结。虽然已经脱下军装，但是能用在部队学到的技术为部队做点事，也是一种荣幸和欣慰。”陈国全说。

修理部队车辆耗时费力，利润却与修理其他车辆相当，但只要接到部队的任务，陈国全都会无条件上门服务。

“我们为部队维修的车辆都是淋浴车、炊事车、净水车等后勤通用车辆，维修时既需要技术攻关，又需要联系厂家找配件。”陈国全说，有的时候甚至找不到配件。

去年11月，驻湖南某部的淋浴车损坏，对方打听联系到了陈国全。陈国全接到电话后，立即带工人前去维修。

“经检查，是车辆暖风控制器坏了。”陈国全说，这辆车的生产厂家在云南，却一直联系不上，多方咨询后，才知道厂家改制换名，现在不生产车辆了。

无奈，陈国全在半个月内先后前往威海、合肥、南阳3地，从两个厂家购买了5件配件，经技术攻关改造了一个暖风控制器。

随着生意越做越好，陈国全回馈部队的意愿越来越强烈。近年，他为部队培养了一批技术过硬的维修骨干，基本实现了通用装备车辆中小修不出营区的目标；还在征得同意后，为部队出具了后勤通用装备定期检修计划，并向车辆生产厂家订足了备份零配件，解决了部队后勤通用车辆数量较少、生产厂家上门检修不及时等问题。

陈国全说，脱下军装还是“兵”，永远都要把部队的任务排在第一位。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 冯金源 张新凯 文/图）