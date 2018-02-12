除了互联网+非物质文化遗产，我们中国还有什么能领先世界？

让中国互联网+非遗文化成果惠及全球75亿人。

摘要：让中国互联网+非遗文化成果惠及全球75亿人。

4月19日是什么日子？

这几天我拿着这个问题，问了超过十个人，没有一个人能回答上来，这让我很焦虑，因为我知道人们忽略了最重要的东西。2015年的7月10日我在一篇文章中写道，如果支付宝在A股上市，那将是中华民族伟大复兴的开始。

2018年3月两会结束，李克强总理面带微笑，通过新闻发布会宣布：中国已经在政策上做好了充分的准备(VIE结构、一行三会)，欢迎海外上市的中国互联网企业回归A股。

看到这条新闻，我第一时间就想到了大约三年前我写的那篇文章，三年前为什么会有如果支付宝在A股上市，那将是中华民族伟大复兴的开始？做出如此极端的判断，因为人微言轻，所以我无须担心被人嘲笑。一直等了两年多快三年，听到这个消息让我很振奋，有消息说阿里巴巴、百度、京东都将于2018年6月回归A股。

4月19日是个什么日子？

6月1日又是什么日子？

2018年4月21日中午01:30分，当我从微信的“腾讯新闻”公众帐号上看到这条新闻，内心不免有些波澜，我把这条新闻转发到了自己的朋友圈，没有几个人点赞，这无所谓，因为大家都在观望，这条朋友圈的标题叫《习近平为网络强国，强心固体》，我在转发朋友圈的时候写下这样一行文字，“再等十五年，我们来相会……”

刘焱飞是谁？

在中国新闻社的财经app“中新经纬”上，从2017年6月6日开始到2018年4月，我以互联网分析师的身份，共接受中国新闻社采访十四次，分别对苹果、IOS、微信、微店、百度、小程序、直播答题、滴滴、ofo、支付、今日头条、监管、爱奇艺、赴美上市、美团、趣头条、威士、抖音、快手、小米、京东、腾讯、创意、创业等几十个关键词发表个人意见。文章发表后，由于影响力的原因，“互联网分析师”这个角色并不为人所知，这无所谓。

一切都要从2015年7月10日开始说起，那一天我见到了《中华人民共和国网络安全法草案》，看完之后我得到的结论就是，支付宝能且只能在A股上市。很显然支付宝——还有另外一个名字叫“蚂蚁金服”——在一个号称中国独角兽的统计表上，蚂蚁金服排在第一位，排在最后一位的估值也至少是十亿美金，这些独角兽，放在九张图片上一共一百四十四个企业。这一百四十四家独角兽企业，会不会也像阿里巴巴、京东、百度一样在A股上市呢？

4月19日是“网络强国思想”的纪念日。

2016年4月19号“网络强国思想”正式公布，四十多天后的2016年6月1号《中华人民共和国网络安全法》正式开始实施。所以，4月19日等于“网络强国思想”，6月1日等于《网络安全法》。4月19日那一天人民网、新华网等全国数十家央级媒体都发表了关于“网络强国思想”的评论和文章，掀起另一个小高潮的是三天后的4月21日，除了微信的“腾讯新闻”公众账号之外，2018年4月21号这一天几乎全中国所有的能够发声的互联网平台，都在谈论“网络强国思想”。如果你需要在这么多新闻媒体的提醒下，才能想起来去问一问什么是“网络强国思想”，而且仍然回答不上来4月19号是个什么日子，那你不是一个合格的中华人民共和国网民，不是一个合格的中华人民共和国网络工作者。

怎样理解“网络强国思想”，刘焱飞有自己的独特观点，当我在2018年4月21号上午，在拥有80万粉丝的洛阳网，向拥有80万粉丝的洛阳网的编辑们，解释我认为的“网络强国思想”是什么的时候，我用了6个词，分别是大数据、云计算、人工智能AI、智慧制造、区块链、非物质文化遗产。

迄今为止大约在全中国只有这个微不足道的“中原文创”把“互联网+”和“非物质文化遗产”真正的当成它的使命、口号、理想、行动方针和方法论。

什么是管理科学？

1997年，在我就读河南大学市场营销专业的时候，我的科学哲学老师郑慧子，曾经发表文章对“管理科学”做出一个定义，我依稀记得他说，“管理科学主要是指管理者在实践中的一套普适的、系统的知识、原则、思想以及可操作的方法，它的特点就在于它的工具性。”我在四年大学求学期间，除了学习市场营销专业之外，还跟着郑慧子老师辅修了“科学哲学”，对于什么是思想，什么是方法论略知一二。市场营销就是一门管理科学，微信公众账号运营也是一门管理科学，非物质文化遗产采风也是一门管理科学，它都需要思想来指引。这个思想，应该就是我就读大学快二十年后才诞生的“网络强国思想”。

在2016年4月19日“网络强国思想”第一次提出的时候，有这样一段解释“信息化成果惠及亿万群众”。这个意思在2018年4月21日的腾讯新闻的报道中变成了“这就是我们这一代人的历史责任，是我们对中华民族的责任，是对前人的责任，也是对后人的责任。”很显然这句话指的是“网络强国思想”，但如果要我说，它也可以指的是非物质文化遗产，你不会有什么疑问吧？

共产主义者的使命是解放全人类。解放，并不仅仅是1949年我们全中国的解放，在马克思对共产主义的描述中，共产主义更多的是指自由。在九千年前，中国河南省漯河市舞阳县贾湖村考古发现，贾湖先民们拥有能吹出do (多)、 re (来)、mi (米)、fa (发)、sol (索)、la (拉)、si (西)，七个音符用白鹤腿骨做成的贾湖古笛，他们应该是自由的。中国除了向全世界输出made in china输出我们高质量的商品，还能向全世界输出共享经济的共享单车、网约车。滴滴和它投资的Lyft正在为众多国家提供高效便捷的互联网服务。在2018年4月21日闭幕的IACF世界古都论坛上，来自全球三十五个国家的四十一名博物馆、非物质文化遗产、物质文化遗产的专家们共同探讨了人类的历史、现在和未来。我们中原文创和洛阳网，共同派出十二名编辑记者，对发生在有着牡丹花、龙门石窟、唐三彩、河图洛书等非物质文化遗产的洛阳进行记录报道。对此洛阳网总经理、河南财经政法大学文化传播学院客座教授刘宏波的解释是，“非物质文化遗产能够让新时代的中国与世界携手，让河南出彩”，我也是这么认为的。

我是河南省网络协会负责“中原文创”的刘焱飞，我是河南财经政法大学文化传播学院客座教授刘焱飞，我是中国新闻社互联网分析师刘焱飞。中国与全世界之间的连接，我想象不出除了互联网+非物质文化遗产还有什么？