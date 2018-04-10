9日下午，不少洛阳人的朋友圈中热传一条消息：国内几家应用商店厂商已接到有关部门下发指令，要求将今日头条、凤凰新闻、网易新闻、天天快报四款资讯类APP进行下架处理，下架时间从9日15时起，暂停下载期限分别为3周、2周、1周、3天。

9日下午，不少洛阳人的朋友圈中热传一条消息：国内几家应用商店厂商已接到有关部门下发指令，要求将今日头条、凤凰新闻、网易新闻、天天快报四款资讯类APP进行下架处理，下架时间从9日15时起，暂停下载期限分别为3周、2周、1周、3天。

9日15时30分，记者查询腾讯开放平台(应用宝)、华为应用商店等知名手机应用商店，发现上述四款资讯类APP已经无法搜索下载。

突然下架的原因是什么？这让不少洛阳人感到好奇。根据国家新闻出版广电总局规定，从事信息网络传播视听节目业务，应取得《信息网络传播视听节目许可证》。有国内媒体报道称，4月4日，国家广播电视总局曾约谈过今日头条APP负责人，要求其采取整改措施，原因就是在不具备《信息网络传播视听节目许可证》的情况下持续顶风拓展视听节目服务，扰乱网络视听行业秩序。

受此事件影响，有洛阳人关心，咱本地的新闻资讯类APP——由洛阳网自主研发的“掌上洛阳”手机客户端是否有证？

答案是肯定的！自2015年，洛阳网便取得了由国家新闻出版广电总局颁发的《信息网络传播视听节目许可证》，可以为用户提供互联网视听节目服务，“掌上洛阳”手机客户端便是其中的一个重要传播平台。

能为用户提供多样的视听节目仅仅是其中的一项功能，“掌上洛阳”手机客户端最重要的是集新闻推送、电子报阅读、网上问政、便民生活等模块于一体，是一个综合性信息平台。截至去年10月，“掌上洛阳”已拥有50多万用户，为全市安装量和用户量最大、活跃度最高的手机客户端。2016年至2017年年底，据中央网信办公布的“中国新闻网站APP传播力榜”榜单显示，洛阳网的“掌上洛阳”稳居全国30强。

扫描以下二维码，便可安装“掌上洛阳”手机客户端

根据《互联网新闻信息服务管理规定》，通过互联网站、应用程序、论坛、博客、微博客、公众账号、即时通信工具、网络直播等形式向社会公众提供互联网新闻信息服务，应当取得互联网新闻信息服务许可。2017年9月，河南省互联网信息办公室公布了《河南省互联网新闻信息服务单位相关许可证信息》，其中，洛阳网互联网站、“掌上洛阳”手机客户端、洛阳社区论坛、“洛阳网”腾讯微信公众账号和“洛阳网”新浪微博公众账号均获得互联网新闻信息服务许可，也是洛阳市唯一获得互联网新闻信息服务许可的单位。(记者 郭瑛)

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