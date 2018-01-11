邮储银行洛阳市分行开展“道德家庭”评选活动

为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，特别是“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，着力推动家庭、家教、家风建设，认真落实省分行精神，邮储银行洛阳市分行组织开展了“道德家庭”评选活动。此次评选活动中，共收到申报材料16份，其中，“孝老爱亲”类9户、“助人为乐”类1户、“教子有方”类6户。推荐到省分行4家，“孝老爱亲”类1户、“助人为乐”类1户、“教子有方”类2户，孟津县支行陈西欣荣获河南省分行2017年度“孝老爱亲家庭”。

“道德家庭”评选活动旨在发动全行发现、选树身边的道德家庭，广泛深入、生动形象地宣传道德家庭的感人事迹，引导广大员工及其家庭在参与实践中自觉接受思想道德教育，以实际行动积极培育和践行社会主义核心价值观，践行夫妻和睦、尊老爱幼、科学教子、勤俭节约、邻里互助的家庭道德规范，在全行形成互爱、诚信、宽容、勤俭的文明新风。

下一步，市分行将组织学习他们的先进事迹，推动社会主义核心价值观在家庭生根，以家庭的文明进步推动企业的和谐发展，为提高国民素质和社会文明程度作出新的贡献。