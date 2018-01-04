市委召开党外人士座谈会 李亚主持会议并讲话

昨日上午，中共洛阳市委召开党外人士座谈会，向市各民主党派、工商联负责人和无党派人士代表通报2017年全市经济社会发展、党风廉政建设和反腐败工作情况，听取大家的意见和建议。

市委书记李亚主持座谈会并讲话。市领导刘应安、吴孟铎、赵会生、娄会峰、王敬林出席座谈会。

座谈会上，民革市委主委程相朝、民盟市委主委魏世忠、九三学社市委主委肖宏滨、农工党市委主委雷雪芹、民进市委主委陈培元、致公党洛阳市总支部主委蔡根喜、民建市委副主委王霞、市工商联秘书长孙红卫、无党派人士代表褚晓飞先后发言。他们对去年全市经济社会发展、党风廉政建设和反腐败工作取得的成绩表示赞赏，一致赞同中共洛阳市委对今年工作的总体部署，并就有关工作提出意见建议。

李亚认真听取大家发言，并与大家深入交流，对各民主党派、工商联和无党派人士在推动洛阳经济社会发展中作出的贡献表示感谢。

李亚说，做好今年各项工作，需要全市上下团结一致、奋发有为。希望市各民主党派、工商联和无党派人士围绕新时代奋斗目标，充分发挥自身优势，积极参政议政、建言献策、履职尽责，推动洛阳各项工作再上新台阶。一要深入学习中共十九大精神，不断巩固共同思想政治基础。坚决维护以习近平同志为核心的中共中央权威和集中统一领导，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，把智慧和力量凝聚到十九大确定的目标任务上来。二要紧紧围绕新时代奋斗目标，积极融入、服务和保障大局。聚焦打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，充分发挥优势，积极献智出力；聚焦推动高质量发展，突出七项重点工作，找准着力点，再作新贡献；聚焦营造良好政治生态，敢于监督、善于监督，使民主监督真正成为激浊扬清、扶正祛邪的利器。三要切实加强自身建设，全面提升履行职能的能力和水平。按照习近平总书记提出的信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬重要要求，更好地肩负起新时代参政议政的历史使命。

李亚最后说，中共洛阳市委将一如既往地坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。各级党委要虚心接受党外人士监督，为他们更好地参政议政、履行职能创造条件、提供保障。各级统战部门要尽心尽力架好“连心桥”，尽职尽责当好“娘家人”，努力使统战干部成为党外人士之友、统战部门成为党外人士之家。（洛阳日报记者 李江涛）

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