洛阳市十四届人大常委会举行第三十五次会议

27日至昨日，市十四届人大常委会第三十五次会议召开。市人大常委会主任李少敏主持会议。

会议进一步学习党的十九大精神。会议强调，市人大常委会组成人员要把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，切实在学懂、弄通、做实上下功夫，努力做学习贯彻党的十九大精神的表率、牢固树立“四个意识”的表率和践行习近平新时代中国特色社会主义思想的表率，着力推动中央和省委、市委重大决策部署的贯彻落实，为加快建设副中心、打造全省增长极作出积极贡献。

会议审议并表决通过了《洛阳市城市绿线管理条例(草案)》，要求修改完善后，报请省人大常委会审查批准；批准了2017年市级预算调整方案。

会议听取并审议了市人民政府关于全市2017年环境保护工作情况的报告和关于脱贫攻坚工作情况的报告，对上述两个报告的满意度表决，结果分别为满意和基本满意。

会议经表决，免去张涛洛阳市人大常委会民族侨务外事工作委员会主任职务；决定免去杜中岳洛阳市扶贫开发办公室主任职务。

会议经表决，任命刘三献为洛阳市人大常委会民族侨务外事工作委员会主任；决定任命李金迎为洛阳市人民政府副市长，刘虎成为洛阳市质量技术监督局局长，王淑霞为洛阳市扶贫开发办公室主任，余培仕为洛阳市城市管理局(洛阳市城市综合执法局)局长。正式就职时，新任命人员进行了宪法宣誓。

会议还听取和审议了市人民政府关于市十四届人大五次会议代表议案办理情况的报告、关于2016年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 何燕）