“自驾游栾川·高速全免费”活动引爆暑期旅游市场 河南栾川开创“旅游+交通+扶贫”新模式

整齐有序的景区停车场

“自驾游栾川·高速全免费”旅游扶贫公益活动自8月1日0点开始，将持续至8月20日24点，届时，全国所有自洛栾高速栾川站、重渡沟站下站的7座以下(含7座)客车免河南省内高速公路通行费。活动开始第一周就接待游客36.83万人次，在栾川县委县政府的统筹调度下，栾川县旅游接待平稳有序，经济效益实现倍增。

据了解，此次活动得到了河南省交通厅、河南省旅游局、河南省扶贫办的大力支持，不仅在促进栾川旅游产业繁荣发展上具有重要意义，更重要的是此次活动是一次充分利用旅游业在脱贫攻坚中关联度高、产业链长的突出优势，融合高速免费交通惠民政策，助力脱贫攻坚的创新尝试。为“栾川模式”注入了新的内涵。

景区内活动现场人山人海

活动第一周接待游客36.83万人次，带动效应明显

自活动正式启动以来，入栾游客和往年同期相比均有大幅提升，据统计，8月5日，仅周六一天，河南省栾川县就迎来游客10万人次，突破栾川单日接待最高纪录。8月1日至8月6日，高速免费活动第一周，栾川县乡村旅游接待12.68万人次，景区接待24.15万人次，共接待游客36.83万人次,远超五一小长假28万人次接待量。各旅游景区游客接待量同比增加100%，县内宾馆酒店、农家入住率周末达100%，直接参与本次活动的工作人员达4000余人，间接参与者达到5万余人，旅游综合收入达2.5亿元。对全县旅游服务业，特别是乡村旅游业带动效应明显。