【关注】不看不知道，西藏已经在“一带一路”上走了这么远！

“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。2013年9月和10月，中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议，得到国际高度关注。

很多人都认为，无论是“丝绸之路经济带”还是“21世纪海上丝绸之路”，它们离西藏都很遥远，其实，西藏是历史上的“南方丝绸之路”“唐蕃古道”“茶马古道”段的重要参与者，更是中国与南亚国家交往的重要门户。2015年，中央第六次西藏工作座谈会将西藏明确定位为我国面向南亚开放的重要通道。同时，西藏也是“一带一路”倡议中面向尼泊尔等周边国家的枢纽，“一带一路”战略也早已向西藏伸出热情的手。

第三届西藏旅游文化国际博览会上，西藏航空有限公司和尼泊尔企业签署《组建喜马拉雅航空公司合资协议》，标志着西藏打造南亚大通道工作再下一城。

2014年，位于日喀则的吉隆口岸扩大开放，作为国家一类陆路通商口岸，吉隆口岸可以开展一般贸易、边境小额贸易以及边民互市贸易等多种贸易类型。2017年国务院批准吉隆口岸扩大开放为国际性口岸，验收正在进行中，吉隆口岸扩大开放促进了中国西藏和尼泊尔边境贸易的发展。

青藏铁路向边境的延伸，提高了西藏与南亚国家陆路贸易的便利性。特别是拉萨到日喀则铁路的通车运行，为提升西藏边境经贸水平提供了良好的基础条件，进一步促进了西藏边贸繁荣。

敦格铁路通车，川藏铁路开工……近几年，西藏的交通、水利、能源等基础设施建设步伐不断加快，打造南亚大通道的工作取得有效进展，逐步成长为我国面向南亚“内联外接”的桥头堡、基础设施互联互通的重点地区以及国家全方位开放格局的前沿地带。

2017年1至2月西藏进出口额12.71亿元人民币，同比增长295.03%。其中，出口4.04亿元人民币，同比增长44.53%；进口8.67亿元人民币，同比增长19倍。

加快南亚大通道建设不仅为西藏社会经济快速发展带来新的机遇，还有效深化了中国与南亚国家间的互利合作，助力周边国家共掘区域市场潜力、共享发展红利。

如今，“一带一路”战略已在西藏纵横开阖，这些看得到的成就和喜悦，已鼓舞更多西藏人民走上“新丝路”，走向世界。

点击图片观看H5

主编：韩普

制作：王萌萌陈茜来源：西藏发布