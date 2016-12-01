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西班牙版诈捐：父亲称女儿病重筹百万 买名表32块
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 新闻晨报 2017-01-19 09:11
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　　近日，西班牙国内有一件事闹得沸沸扬扬：一对西班牙夫妇称自己女儿病重，父亲为此全世界奔走求医。“有爱”的父亲和“可怜”的女儿，感动了无数西班牙人，这对夫妇收到了近百万欧元的捐款。但上个月，事情来了个180度大转弯，这对夫妇被曝涉嫌“欺诈”。日前，这位父亲的U盘里又被查出有女儿的裸照。现在，这对夫妇正接受调查，以确定是否还涉嫌对女儿“性剥削”。

　　“骗子”加“流氓”

　　当地时间1月13日，费尔南多·布兰科与妻子玛戈丽达·格劳出现在西班牙小城塞奥-德乌赫尔当地法庭。

　　两人刚现身，就被一直等候着的媒体团团包围。现在，这对夫妇估计是西班牙最知名的一对父母了。一开始是作为悲情有爱的父母被西班牙民众所知，现在则是“骗子”加“流氓”。

　　布兰科与妻子当日出庭，是因涉嫌对女儿“性剥削”而接受问询，因为警方在布兰科的U盘里发现了其女儿娜迪亚的裸照。

　　西班牙电视台称，其中一照片显示，这对夫妇曾在娜迪亚面前做爱，而其他一些与娜迪亚有关的照片也包含了“性内容”。

　　不过，这对夫妇坚称“无罪”，声称这些照片的拍摄只是为了追踪他们女儿的病情发展。他们的辩护律师阿尔伯特·马丁也称：“这些图片并没有什么特别之处，并不是什么色情图片。”

　　但这样的解释显然很难让人信服。现在，检方以对未成年人“性剥削”的罪名，正对这对夫妇展开调查。

　　把钱都用在自己身上

　　就在上个月，这对夫妇已经面临涉嫌欺诈的调查。警方指控他们花掉了为女儿治病筹集的91.8万欧元捐款中的60万。

　　据称，这对夫妇把钱都用在了自己身上，包括买车、买衣服、旅行，光名表就买了32块。

　　52岁的布兰科曾在西班牙伊比沙岛做DJ，他与妻子有一个11岁的女儿娜迪亚。自布兰科在媒体上“公开讲述”女儿的故事以后，娜迪亚的故事就成了媒体报道的热点。

　　布兰科告诉媒体记者，女儿娜迪亚得了一种少见的常染色体遗传疾病——毛发低硫营养不良。为了给女儿治病，他在全世界遍寻名医，甚至寻访到了阿富汗山洞里，因为有一名杰出的遗传学者就居住在那里。

　　布兰科为女儿全世界奔走求医的故事感动了无数西班牙人，小女孩娜迪亚的病情也牵动着这些人的心。大家纷纷慷慨解囊，布兰科共收到了91.8万欧元的捐款。

　　然而，西班牙媒体上个月曝光称，根本没有任何证据证明布兰科为了女儿的病情全世界四处求医，那个所谓的遗传学专家爱德华·布朗也没在任何官方登记注册。这一消息震惊了全国。要知道，就在媒体曝光“诈捐”的一周前，布兰科还说，女儿即将在美国休斯顿接受前沿技术的治疗，需要为女儿手术治疗筹资……

　　“诈捐”曝光后，警方立即展开调查。布兰科试图逃走，但最终被逮捕。对这对夫妇进行问询后，法官决定继续拘留布兰科，且不得保释，格劳则被释放了。

　　西班牙民众惊呆了

　　“诈捐”事件曝光后，西班牙民众惊呆了，并引发了热议。

　　公众对媒体的报道方式十分生气，认为媒体一遇上这种能赚取人“眼球与眼泪”的故事，根本没想着要先核实事实，就争相报道，很不负责任。

　　调查显示，布兰科夸张了娜迪亚病情的严重性，甚至有可能娜迪亚根本没有患所谓的毛发低硫营养不良。美国媒体援引美国医学机构的解释称，毛发低硫营养不良的病情可轻可重，轻则表现为脆发，重则引起智力障碍，而且病人很容易被感染，因此寿命不长。

　　更多人对这位父亲的做法感到愤怒。有分析指出，无论是媒体还是民众，都没有想到一个父亲竟然会如此利用女儿。对于爱女生病的故事，对于父亲为此辗转奔波的故事，“人们很容易就相信了，一般不会有更多的质疑。”

　　此外，西班牙慈善机构敦促人们将钱捐给经过认证的、受信任的慈善机构，而不要直接捐给个人。据法新社报道，布兰科表示，将把收到的捐款退还给捐款者。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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