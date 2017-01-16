英首相脱欧方案：加强边境控制 退出欧盟单一市场

中新网1月17日电 据外媒报道，英国首相特蕾莎·梅当地时间17日在伦敦兰卡斯特宫发表演讲，阐述该国具体的脱欧方案。她表示，脱欧后英国将加强边境控制和法律控制，同时英国将退出欧盟单一市场和关税同盟。但仍希望以“循序渐进的方案”来落实未来脱欧后与欧盟的关系。

特蕾莎·梅首先表示，她希望脱欧能让英国变得“更加强大、更加公平、更加团结和更加外向型”。她说，公投脱欧不是选择倒退，而是选择打造“真正全球化的英国”。

她谈到边境控制问题，表示希望英国变得“更加公平”。近来进入英国移民数量增加给英国带来巨大压力。她说，脱欧必须是意味着控制从欧洲进入英国的人员数量。

梅还谈到，英国必须恢复对本国法律的控制，这意味着英国正式退出欧盟后，将不再受到欧洲法院的规范。她说，这也是让英国变得“更加强大”的一部分。

梅随后确认，英国将退出欧盟单一市场和关税同盟。她说，英国不寻求单一市场成员资格，但是仍寻求能参与到欧盟单一市场的业务中。她还表示，英国希望与欧盟达成新的关税同盟协议。

英首相还表示，英国希望以“循序渐进的方案”来落实未来脱欧后与欧盟的关系，以避免出现经济上陷入“悬崖”境地。但她也表示，不希望处于“无限期的过渡状态”。

她表示，宁愿没有任何脱欧协议，也不愿接受一个糟糕的协议。她说，英国希望仍然是欧盟的好朋友和好邻居。梅还警告称，一个惩罚性的脱欧协议对欧盟将会是“灾难性的”。

不过，英国首相表示，有关英国退出欧盟的最终协议应获得英国上下两议院的批准。

梅最后表示，他希望英国人能团结在一起。她希望努力化解英国因为脱欧而造成的内部分裂。