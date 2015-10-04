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中国男篮第16次夺亚锦赛冠军 获里约奥运会入场券
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　　10月3日，中国队队员庆祝夺冠。当日，在湖南长沙进行的2015亚洲男篮锦标赛决赛中，中国队以78比67战胜菲律宾，夺得冠军。新华社记者 李尕 摄

　　在第28届亚洲男篮锦标赛决赛中，中国队战胜菲律宾队获得冠军。这是中国队第16次获得男篮亚锦赛的冠军，同时中国男篮也获得明年里约奥运会的入场券。

　　新华网长沙10月3日体育专电  在2015亚洲男篮锦标赛决赛中，中国男篮击败菲律宾队，获得男篮亚锦赛冠军！

　　菲律宾在首节伊始打出了超水平的准度，三分线外屡屡得手，丁彦雨航三分为中国队首开纪录。周琦持续在篮下造成杀伤，李根命中三分中国队以16:15实现反超！随后双方在罚球线各自涨分，第一节以郭艾伦送出的大帽结束，东道主23:19领先。

　　第二节布拉切暂时下场休息，周琦在内线翻江倒海，多次走上罚球线，郭艾伦在本届两次命中三分，帮助中国队在上半场结束时取得46:35的两位数领先！周琦在上半场取得12分10个篮板的两双。

　　李根两记三分后中国队已经获得60:44的领先优势！但随后他们状态下降连续进攻未能得手，所幸菲律宾队8号阿布埃瓦六次走上罚球线仅命中一球。周鹏五犯下场，中国队60:50进入末节。

　　最后一节丁彦雨航先是打成2＋1，又命中三分，郭艾伦也在罚球线上屡有斩获。中国男篮再度扩大领先优势。最终，中国队以78:67获得决赛胜利，重回亚洲之巅！

　　

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来源： 新华网    2015-10-04 08:22 [ 责任编辑： 孙静 ] 返回洛阳网首页>>
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