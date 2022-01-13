二里头对话三星堆，两大文化遗址有这些关联

近日，由洛阳日报报业集团“掌上洛阳”客户端举办的《二里头对话三星堆》直播节目，在二里头夏都遗址博物馆举行。

直播现场

近日，由洛阳日报报业集团“掌上洛阳”客户端举办的《二里头对话三星堆》直播节目，在二里头夏都遗址博物馆举行。活动现场，在艺术家李效成带领下，网友得以通过镜头参观《天问·二里头对话三星堆——李效成艺术作品巡回展》，近距离感受艺术视角下两大遗址的“梦幻联动”。同时，节目中还邀请到中国考古学会常务理事、四川省文物考古研究院原院长高大伦与二里头夏都遗址博物馆副馆长王莉，三人以学术沙龙的形式，展开了一场穿越时空、跨越山河的文明对话。

王莉（左一）李效成（左二）高大伦（左三）

用艺术实现文明对话

山川河流，交相辉映。展厅的中央，对称地陈列着李效成制作的两件艺术装置：一件以黄河为背景，上饰乳钉纹铜爵、镶嵌绿松石铜牌饰等二里头遗址代表性文物；一件以长江为背景，配以三星堆青铜面具。

李效成说，黄河与长江都是中华民族的母亲河，在此孕育出了灿烂的中华文明。而二里头文化与三星堆文化，就像这两个流域中闪亮的明珠，彼此对照，熠熠生辉。在展厅中央设置这样的两个装置，正是为了表现两个文化之间的对话与联系。

在李效成的带领下，油画、陶瓷、水彩、琉璃、版画等多种艺术形式，共计150件艺术品，一一展现在网友眼前。所有艺术品都以二里头文物与三星堆文物相间的布局方式，让游客可以直观地感受二者相同与不同。