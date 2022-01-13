二里头夏都遗址博物馆“上新”！二十余件珍贵文物首次亮相

17日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆在中国社会科学院考古研究所二里头工作队的大力支持下，一批二里头遗址出土的珍贵文物首次亮相二里头夏都遗址博物馆。

17日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆在中国社会科学院考古研究所二里头工作队的大力支持下，一批二里头遗址出土的珍贵文物首次亮相二里头夏都遗址博物馆。

此次增加的文物共计29件，包括爵、壶、尊、盉(hé)、簋(guǐ)、豆、鬶(guī)、鼎、盂、盘等器型，长流象鼻盉、连体鼎、鼓腹爵，其中带有下七垣文化风格的陶束颈盆等为首次公开展出。

这批文物的到来，是对夏博基本陈列内容的一次很好补充，尤其是其中部分文物体现出的二里头文化对其他区域文化的汇聚与影响，进一步证明了中华文明“多元一体、兼收并蓄、绵延不断”的总体特征。

二里头夏都遗址博物馆相关负责人表示，本次文物“上新”，是洛阳市和中国社会科学院考古研究所共建共管二里头夏都遗址博物馆的一次生动实践。“夏博”作为二里头遗址出土文物的主要展示机构，未来将持续加强与社科院考古所二里头工作队的合作，不断提升馆藏文物的数量和质量，积极推进对探源工程、二里头遗址的研究阐释和展示传播，为洛阳市建设“东方博物馆之都”和二里头遗址申报世界文化遗产贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 赵腾宇 文/图)