新安县雷华风电场项目加紧推进

近日，在位于新安县铁门镇的雷华风电场项目内，大型机械正在进行风机塔筒吊装作业。 近日，在位于新安县铁门镇的雷华风电场项目内，大型机械正在进行风机塔筒吊装作业。 该项目投资2.5亿元，总装机容量40兆瓦，计划安装5台单机容量6.7兆瓦、1台单机容量6.5兆瓦的风电机组，新建一座110千伏升压站。目前，该项目升压站机电线路、外送线路全部完工，正在进行风电机组安装。该项目建成并网后，可减少二氧化碳和烟尘排放，节约煤炭和水资源，助力乡村振兴。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 郝妍 摄）