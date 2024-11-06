徐衣显主持召开市政府第38次常务会议

20日，市长徐衣显主持召开市政府第38次常务会议，深入学习贯彻中央经济工作会议精神以及省委十一届八次全会暨省委经济工作会议精神，分析2024年全市经济工作，研究谋划2025年经济发展预期目标和重点任务；传达学习全省安全生产工作会议精神，安排部署岁末年初重点工作。

市政府第38次常务会议要求

稳中求进以进促稳打好收官战谋好开局篇

人民至上守牢底线确保社会大局和谐稳定

20日，市长徐衣显主持召开市政府第38次常务会议，深入学习贯彻中央经济工作会议精神以及省委十一届八次全会暨省委经济工作会议精神，分析2024年全市经济工作，研究谋划2025年经济发展预期目标和重点任务；传达学习全省安全生产工作会议精神，安排部署岁末年初重点工作。

会议听取了今年经济工作完成情况及明年经济工作谋划工作汇报，围绕“总结好今年、谋划好明年”进行深入交流。徐衣显指出，今年以来，全市上下认真贯彻中央、省部署要求，经济高质量发展实现稳中向好、结构向优、动能向新。明年是“十四五”规划实施收官之年、“十五五”发展谋篇布局之年，做好经济工作至关重要。各级各部门要深度研究谋划，坚持稳中求进、以进促稳，准确把握当前经济形势和明年经济工作基调、宏观政策取向，深入研究明年预期目标、重点工作、重大项目，提前谋划“十五五”思路举措，有效引导预期，提振发展信心。要实施专项行动，统筹全方位扩内需和稳外资稳外贸，系统谋划项目攻坚、消费提振、产业转型、城市更新、乡村振兴等专项行动，推动经济发展持续向好、提质转型。要强化创新引领，提标建设伊滨科技城，规划建设中原创新港，完善创新平台体系，壮大创新企业雁阵，加速创新成果转化，推动科技创新和产业创新深度融合。要提升产业能级，厚植制造业转型新优势，做强风口产业新动能，抢占未来产业新赛道，壮大“5+17”产业链群新支柱，加快构建现代化产业体系。要打造一流环境，强化改革创新，精准助企纾困，规范涉企执法，提升“万人助万企”服务质效，高标准打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

会议传达学习全省安全生产工作会议精神。徐衣显强调，岁末年初各类风险隐患交织叠加。要坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，以“时时放心不下”的责任感统筹抓好安全生产、民生保障和社会稳定各项工作落实。各级各部门要压紧压实安全生产责任链，以零容忍态度深入开展安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项行动，强化消防、工矿、交通运输、烟花爆竹等重点领域安全综合治理，坚决遏制重特大事故发生。要兜住兜牢基本民生保障网。加大企业账款清欠力度，全力保障农民工工资支付，抓好节日民生商品保供稳价，加强困难群体救助帮扶，兜牢基层“三保”底线，做好明年民生实事谋划，持续解决群众“急难愁盼”。要打好打赢防范化解风险主动仗。切实担负起促一方发展、保一方平安的政治责任，有效防范化解社会治安、问题楼盘等各类风险隐患，全力守护人民群众生命财产安全和社会大局和谐稳定，让全市人民平安欢乐过好元旦、春节。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)