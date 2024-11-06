多方发力！洛阳市将建设全国学校家庭社会协同育人实验区

近日，洛阳市印发《洛阳市学校家庭社会协同育人实验区建设实施方案》，积极构建学校家庭社会协同育人新格局，推动洛阳市高质量建设全国学校家庭社会协同育人实验区。

近日，洛阳市印发《洛阳市学校家庭社会协同育人实验区建设实施方案》，积极构建学校家庭社会协同育人新格局，推动洛阳市高质量建设全国学校家庭社会协同育人实验区。

方案立足学校、家庭、社会三个层面，指出到2025年年底，全市中小学家长学校办学率达到100%；到2027年，实现常态化全员家访全覆盖，全市所有县区全面建立“教联体”；到2030年，形成定位清晰、机制健全、联动紧密、科学高效的协同育人机制，全市学校家庭社会协同育人工作实现规范化、科学化、特色化发展。

【学校】每学期开展校园开放日活动至少2次

在学校层面，洛阳市将通过中小学家长学校建设提升行动、家庭教育指导教师培训行动等，夯实学校协同育人的主导作用。

方案指出，要指导全市中小学规范建设家长学校，2025年底实现全覆盖。家长学校每学期开展3期“家校大讲堂”活动和1次家庭教育主题实践活动。家长学校的教学模式为“1+30+N”，“1”为每次家长会全校深耕一个主题，“30”为每个主题授课时间30分钟，“N”为针对全体学生进行个性化分析。

方案指出，将规范家委会的设立、运行和监督机制，探索多元化遴选机制，建立由不同群体代表组成的家委会，充分发挥其桥梁纽带作用。

方案对家访工作进行了明确，指出学校每学期开展校园开放日活动至少2次，班主任每学年对每名学生至少开展1次家访。