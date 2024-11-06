最低1040.5元！洛阳龙门站至香港西九龙站高铁票价公布

12月22日晚，洛报融媒记者从铁路12306获悉，现在可以预订2025年1月5日洛阳龙门站至香港西九龙站的高铁票，最低票价1040.5元。

12月22日晚，洛报融媒记者从铁路12306获悉，现在可以预订2025年1月5日洛阳龙门站至香港西九龙站的高铁票，最低票价1040.5元。

铁路12306公布票价显示，由西安北至香港西九龙站，途经洛阳龙门站的G828次高铁，洛阳龙门站至香港西九龙站二等票价1040.5元，一等票价1664.5元，商务票价3519元(目前折扣后的最低执行票价3242元)。

G828次将首次实现洛阳至香港的高铁直达，12点33分从洛阳龙门站出发，于当晚9点09分到达香港西九龙站，洛阳龙门站到达香港西九龙站全程8小时36分钟。

需要注意的是，截至洛报融媒记者发稿，该趟高铁的二等座有票，一等座和商务座均已售罄，需要候补订票，有出行需求的旅客请及时订票。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图)