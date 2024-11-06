孟津黄河湿地9个最佳观鸟点位发布

冬日的孟津黄河湿地国家级自然保护区，碧水澄澈，水鸟翔集。昨日，记者从黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心获悉，近日，保护区科研人员监测到71只“鸟中大熊猫”——黑鹳，为近年来同期数量最多的一次，十分罕见。

冬日的孟津黄河湿地国家级自然保护区，碧水澄澈，水鸟翔集。昨日，记者从黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心获悉，近日，保护区科研人员监测到71只“鸟中大熊猫”——黑鹳，为近年来同期数量最多的一次，十分罕见。

黄河湿地孟津管理中心科研室主任郭准介绍，黑鹳属鹳形目鹳科，全世界仅存3000只左右，其体型高大、体态优美，在群鸟中站立犹如“鹤立鸡群”，十分醒目。据专家推断，黑鹳很可能是从西伯利亚、蒙古高原等地迁徙到孟津黄河湿地越冬的。

通过保护区科研人员提供的观测视频，记者看到，在湿地一处角落，黑鹳和白琵鹭、大白鹭、苍鹭等混群，时而悠闲散步，时而低头理羽，尽情地享受冬日的美好时光，呈现出一幅人与自然和谐共生的美丽画卷。

郭准介绍，近年来，随着孟津黄河湿地生态环境持续改善，生物多样性显著增加，孟津黄河湿地已成为鸟类的乐园和重要栖息地。黑鹳来了，大鸨、小天鹅来了，白鹭、夜鹭、鸬鹚也来了……在郭准看来，鸟儿诗意栖居，就是黄河生命力的最好体现。

冬至已过，前来孟津黄河湿地国家级自然保护区越冬的候鸟数量急剧攀升，此时正是观鸟的好时机。记者联合黄河湿地孟津管理中心科研人员梳理出9个不同种类鸟类的最佳观鸟点位，也提醒广大市民游客文明观鸟，不要惊扰候鸟。