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洛阳132名退休干部到村任职 助力乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.23 08:26

　　白玉蜗牛、加州鲈鱼、伊普吕肉兔、黄牛、山羊、羊肚菌……临近年终，走进嵩县旧县镇马店村，一幕幕产业发展的红火场景生动诉说着一个年近古稀退休干部返乡奉献余晖的故事。

　　曾经的马店村，产业结构单一，发展相对滞后，债务包袱沉重。2020年，时年65岁的嵩县退休干部王群喜响应党组织号召和村民期盼，返乡担任马店村党支部书记。他一手抓党建固根本，一手抓村内资源盘活，因地制宜发展蜗牛养殖、烟叶种植等一系列特色产业，实现了特色产业“多点开花”。目前，马店村不仅偿还了近400万元的外债，村集体每年还能稳定收入30多万元。

　　王群喜正是我市集中选派的返乡任职优秀退休干部中的佼佼者。退休干部既有经验、能力，又对家乡有感情，是党和国家宝贵的财富。市委老干部局相关负责人表示，我市深入贯彻落实省委《关于加强新时代全省离退休干部党的建设工作的若干措施》精神，集中选派一批自愿去基层干事创业的优秀退休干部到村任职，让他们在农村广阔舞台发挥“余热”，赋能乡村振兴。

　　市委组织部对选派优秀退休干部到村任职的选派条件、选派程序、岗位职责、保障措施、考核办法等作出具体规定，进一步健全了党委政府统一领导、组织部门牵头抓总、老干部部门沟通协调、相关单位密切配合、广大退休干部自觉自愿参与的组织架构和联动机制，推动“银发”人才资源向乡村振兴一线聚集。

　　为实现精准摸排、定向选人派人，我市组织部门按照“政治立场坚定、基层经验丰富、协调处理复杂问题能力强”等选人用人标准和“自觉自愿”的原则，重点选派政治素质高、有较强的事业心和责任感、有农村工作经验、有涉农方面专业特长的本土本籍退休干部到村任职，严把人选政治关、品行关、作风关和廉洁关。为让返乡退休干部充分发挥潜能，真正做到“按基层需求选派、取干部长处选用”，我市以党组织软弱涣散村、一星支部村、二星支部村为重点，确定一批产业发展基础较好、具备一定人口规模、群众发展意愿强烈，但无合适村级组织带头人或现有人选不胜任的行政村作为选派地点，给任职者提供相对广阔的用武之地，帮助其充分发挥示范带动作用，形成良性互动机制。

　　在具体工作中，我市各乡镇因地制宜帮助到村任职退休干部制订村发展规划，搭建特色产业发展平台，助推退休干部充分发挥作用。各县区还强化经费支持，在重点项目、重点工作上可给予党费专项支持；落实补贴补助，明确退休干部在享受原退休待遇基础上还享有适度补贴，并积极开展到村任职优秀退休干部荣誉表彰活动。

　　截至目前，我市共有132名退休干部到村任职，担任党支部书记或集体经济合作社理事长、党建指导员、第一书记、乡村振兴指导员等，在乡村振兴中发挥余热、再立新功。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯伟玉 冯翔）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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