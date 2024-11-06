20日，瀍河区民政局在杨文街道综合养老服务中心开展“冬至饺子香 暖意盈满堂”包饺子活动，并邀请在街道内工作的环卫工人、独居老人等共享饺子宴，在寒冷的冬日为他们送上温暖。

20日，瀍河区民政局在杨文街道综合养老服务中心开展“冬至饺子香 暖意盈满堂”包饺子活动，并邀请在街道内工作的环卫工人、独居老人等共享饺子宴，在寒冷的冬日为他们送上温暖。 20日，瀍河区民政局在杨文街道综合养老服务中心开展“冬至饺子香 暖意盈满堂”包饺子活动，并邀请在街道内工作的环卫工人、独居老人等共享饺子宴，在寒冷的冬日为他们送上温暖。(洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 邓佳英 摄)