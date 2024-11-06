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洛阳43个部门和单位协同联动 共同助力民营经济发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.23 08:31

　　近日，我市召开促进民营经济发展壮大联席会议第一次全体会议，印发《洛阳市促进民营经济发展壮大联席会议制度》(简称《制度》)，更好凝聚促进民营经济发展壮大同题共答、协同联动的工作合力。

　　助推民营经济高质量发展，关键是为民营经济创造良好的体制机制环境。今年以来，全国和全省相继召开促进民营经济发展壮大部际、厅际联席会议第一次全体会议，对促进民营经济发展作出新部署、提出新要求、推出新举措。

　　在此背景下，我市建立促进民营经济发展壮大联席会议制度，明确联席会议的组成单位、主要职责和工作机制，旨在通过多层次的沟通机制，会商研判全市民营经济发展形势，研究解决民营企业发展中遇到的困难和问题。

　　《制度》明确，联席会议由市民营经济发展局、市发展改革委、市工信局、市市场监管局、市工商联等43个部门和单位组成，主要职责是贯彻落实市委、市政府关于鼓励和支持民营经济发展的决策部署，统筹协调解决全市民营经济发展中的重大问题；协调制定促进民营经济发展的政策措施和中长期规划，提出年度重点工作等。

　　“下一步，将充分发挥联席会议制度作用，强化统筹协调、完善政策体系、解决实际问题，为全市不断开创促进民营经济发展壮大新局面贡献更多力量。”市民营经济发展局相关负责人表示。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 王亦石)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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