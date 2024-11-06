20日，市政府召开党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神、省委十一届八次全会暨省委经济工作会议精神等，研究部署贯彻落实工作。市政府党组书记、市长徐衣显主持会议并讲话。

徐衣显在市政府党组(扩大)会议上强调

担当作为挑大梁落实中央和省委决策部署

抢抓机遇谋发展加快推动现代化洛阳建设

20日，市政府召开党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神、省委十一届八次全会暨省委经济工作会议精神等，研究部署贯彻落实工作。市政府党组书记、市长徐衣显主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记在听取海南省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神、对做好“三农”工作作出的重要指示精神、在《求是》杂志上发表的重要文章《深入推进党的自我革命》等。徐衣显强调，要积极融入国家战略，主动对接先行地区，发挥“五区联动”优势，实施自贸试验区提升战略，拓展对外开放新空间。要坚持农业农村优先发展，学好用好“千万工程”经验，扛牢耕地保护政治责任，提质增效特色富民产业，建设宜居宜业和美乡村。要深入推进党的自我革命，牢牢把握“九个以”实践要求，持续加强政治建设、严守纪律规矩、加大监督力度、营造良好氛围，激励党员干部敢于担当、积极作为。

会议传达学习了省委十一届八次全会暨省委经济工作会议精神，市政府领导班子成员深入交流学习体会，紧扣洛阳发展实际，提出落实意见建议。徐衣显指出，省委十一届八次全会暨省委经济工作会议，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，动员全省上下锚定“两个确保”，持续实施“十大战略”、统筹推进“十大建设”，扎实推进中国式现代化建设河南实践，奋力谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章。全市政府系统各级各部门要深入贯彻习近平总书记一个“最大共识”、五个“必须统筹”重要要求，准确把握党中央和省委对当前经济形势的科学判断，准确把握明年经济工作的总体要求、主要目标、重点任务，坚定扛牢经济大市挑大梁责任，自觉从全局谋划一域，以一域服务全局。要抢抓政策机遇，精准把握宏观政策取向，找准落地见效的突破口，抓住结合转化的切入点，系统性深度研究，常态化高效对接，最大程度把“政策增量”变成“发展质量”。要强化项目为王，聚焦“建强副中心、形成增长极”，抓实“三个一批”，提速建设进度，提质谋划储备，提效要素保障，筑牢高质量发展“硬支撑”。要全力促进消费，实施消费提质扩容专项行动，拓展消费新空间，丰富消费新场景，培育消费新业态，推动“人气流量”转化为“经济留量”。要全面深化改革，落实经济体制改革标志性举措，推进要素配置、国资国企、对外开放、营商环境等重点领域改革攻坚，进一步破瓶颈、解难题、增活力。要抓好重点工作，紧紧扭住“三项重点工作”，持续用好“三个重要抓手”，加快城乡融合发展，倾力办好民生实事，打好今年“收官战”、争取明年“开门红”，推动经济发展持续向好、向优、向新。要守牢底线红线，坚持一手抓落实、促发展，一手抓安全、惠民生，更好统筹发展和安全，有效防范化解各类风险隐患，为推动高质量发展、建设现代化洛阳提供坚实可靠的安全保障。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)