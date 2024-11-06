三位“洛阳球王”加冕！乒乓球争霸赛年终总决赛圆满成功

“乒”尽全力绽光彩，神都洛阳谱新章。22日下午，96名选手经过2天271场比赛的激烈角逐，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛年终总决赛在洛阳市体育中心体育馆圆满落幕。颁奖盛典上，三个组别的年终总冠军——刘海锋、吴彦增、汪冰涵荣膺“洛阳球王”称号，在现场震天的掌声和欢呼声中，选手们登场亮相，成为耀眼的星。

“乒”尽全力绽光彩，神都洛阳谱新章。22日下午，96名选手经过2天271场比赛的激烈角逐，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛年终总决赛在洛阳市体育中心体育馆圆满落幕。颁奖盛典上，三个组别的年终总冠军——刘海锋、吴彦增、汪冰涵荣膺“洛阳球王”称号，在现场震天的掌声和欢呼声中，选手们登场亮相，成为耀眼的星。

“洛阳球王”乒乓球争霸赛由洛阳市体育局、洛阳日报报业集团、洛阳市体育总会主办，洛阳市全民健身中心、各县区教育体育局、洛阳市乒乓球协会、洛阳网承办，各县区乒乓球协会协办，旨在积极推动“国球进社区”走深走实，促进乒乓球运动在洛阳的长足发展，力掀全民健身热潮。

3月18日，首场周海选赛在洛龙区政康苑社区体育公园启动。10个月来，来自全国各地的8000多名参赛选手，通过60场周海选赛、4场赛季决赛进入到刚刚结束的年终总决赛，加冕“球王”。

绵延10个月的漫长赛季，带动基层开展的社区级乒乓球赛事活动达数百场次，吸引千余名异地选手来洛参赛，引领广大市民参与乒乓球运动的总人数达10万余人。无数场跌宕起伏的比赛，见证了群众高涨的健身热情，得到了来自全国球友的关注与支持。

颁奖盛典上，三个组别的冠军成为2024年度“洛阳球王”，奖杯奖牌和荣誉证书之外，选手们还均获得主办方颁发的10000元人民币大奖。一同揭晓的还有最佳参与奖、最佳新秀奖、最佳裁判奖、最佳教练奖、最佳赛区奖、优秀组织奖等奖项。颁奖典礼还对往届的“洛阳球王”颁发勋章给予表彰。