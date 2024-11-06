本周洛阳天气晴好 冷空气持续“补货”

今日洛阳多云间晴天，气温-3℃～7℃。 21日，冬至，数九寒天就此开启。从往年的情况看，一九时我省的平均气温已经不足2℃。眼下，冷空气正在影响我省。昨日0时至17时，市区最高气温为2.9℃，最低气温为-4.5℃。 市气象台据最新气象资料分析，未来一周多受偏西气流影响，我市以晴好天气为主；27日，受冷空气影响，我市风力较大，气温略有下降。 最近几天天气预报 今日(周一)：多云间晴天，气温-3℃～7℃。 明日(周二)：多云，气温-3℃～7℃。 25日(周三)：多云间晴天，气温-1℃～10℃。 26日(周四)：多云转晴天，气温-1℃～7℃。 27日(周五)：晴天间多云，西北风4级左右，气温-1℃～5℃。 28日(周六)：晴天间多云，气温-2℃～7℃。 29日(周日)：晴天到多云，气温-4℃～9℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）