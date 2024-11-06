王昆峰：“洛阳是我的第二故乡，牡丹一拍就是45年”

“这40多年来，我选择了一个重点拍摄题材，那就是牡丹。拍就要拍到极致。”昨日，国色·九歌——王昆峰影像艺术展在洛阳博物馆开幕，这也是王昆峰多年创作的心血凝结。

展览现场 洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 摄

“这40多年来，我选择了一个重点拍摄题材，那就是牡丹。拍就要拍到极致。”昨日，国色·九歌——王昆峰影像艺术展在洛阳博物馆开幕，这也是王昆峰多年创作的心血凝结。

“我1952年出生在河南延津县，但大半辈子都在洛阳工作生活，洛阳是我的第二故乡，牡丹一拍就是45年。”王昆峰说，自己第一次拍牡丹是在1979年，当时用的还是黑白胶卷，自此便与牡丹结了缘。

从黑白胶卷、彩色胶卷到高端数码相机再到大画幅宝丽来，从全景到特写再到微距抽象、超写实摄影，从花苞到盛放再到凋零……在王昆峰看来，牡丹不仅是洛阳的一张名片，更是这座城市的精神坐标和文化图腾。

“花魂”系列作品

本次国色·九歌——王昆峰影像艺术展，展出有近80幅以洛阳牡丹为题材的摄影作品，分为“花语”“花容”“花魂”“花姿”“花梦”“花咏”六个系列。各个系列呈现形态不同，内在联系紧密，以大尺幅、高像素、精制作、重学术为特色，呈现出牡丹不同阶段的风姿和傲骨，展示了牡丹别样的生命历程。