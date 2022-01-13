5月5日，二里头夏都遗址博物馆临时闭馆

4日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，为做好全市疫情防控工作，切实保障人民群众身体健康和生命安全，该馆决定5月5日临时闭馆一天。
4日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，为做好全市疫情防控工作，切实保障人民群众身体健康和生命安全，该馆决定5月5日临时闭馆一天。
4日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，为做好全市疫情防控工作，切实保障人民群众身体健康和生命安全，该馆决定5月5日临时闭馆一天。6日恢复正常开放。已经预约成功的预约码将自动失效，所有线下社会教育活动也将同步取消。敬请谅解！(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 徐帆 文/图)
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