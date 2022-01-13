致敬“夏代的劳动者”！这场直播不要错过

29日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，5月1日当日，该馆将举行《致敬夏代的劳动者》主题直播活动，敬请关注。

29日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，5月1日当日，该馆将举行《致敬夏代的劳动者》主题直播活动，敬请关注。

从古至今，中华民族都是一个热爱劳动的民族，劳动人民创造了华夏上下五千年的灿烂历史文化。在距今3800年前的二里头遗址，考古学家们发现了许多与劳作有关的遗物与遗迹，直播中我们将从这些历史遗留的信息中去推敲、还原先民们的生活——从刀耕火种与自然斗争的远古时代，到初步掌握技艺的农耕生活，实现人与自然的和谐相处。探寻先民们如何用他们掌握的制陶、灌溉、畜牧、手工等技艺，通过辛勤劳作，创造出一幅艰苦卓绝、生生不息的奋斗画面，为华夏文明的生根发芽奠定了坚实的基石。

您可扫描二维码观看直播，或关注夏博抖音官方账号带您云赏夏博！(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 李培茹 文/图)