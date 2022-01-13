“五一”假期，二里头夏都遗址博物馆正常开放

今日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆于2022年“五一”假期期间(4月30日——5月4日)均正常开放。
今日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆于2022年“五一”假期期间(4月30日——5月4日)均正常开放。
今日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆于2022年“五一”假期期间(4月30日——5月4日)均正常开放。
开放时间：每日9时至17时，16时停止入馆。
入馆须知：为落实疫情防控的有关要求，二里头夏都遗址博物馆仍采用官方微信公众号、官网实名预约的方式入馆参观，暂不接受团队预约。每日限额5000人。
温馨提示：疫情期间游客请携带身份证，并主动出示场所码、行程码、预约码，无码严禁入内。谢绝中高风险地区人员访馆。洛阳市域外来馆游客，入馆时须提供48小时内(省内为24小时)核酸检测阴性证明。50人以上聚集性集体参观需出示洛阳市疫情防控指挥部批准文件。请参观全程佩戴口罩，保持有效距离参观。
咨询电话：(0379)65091899
(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 徐帆 文/图)
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