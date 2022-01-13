疫情防控期间，参观二里头夏都遗址博物馆请留意这些要求

18日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，按照洛阳市新冠肺炎疫情防控工作会议精神，为认真贯彻落实做好疫情防控工作。即日起，游客入馆参观需遵照以下要求：
18日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，按照洛阳市新冠肺炎疫情防控工作会议精神，为认真贯彻落实做好疫情防控工作。即日起，游客入馆参观需遵照以下要求：
18日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，按照洛阳市新冠肺炎疫情防控工作会议精神，为认真贯彻落实做好疫情防控工作。即日起，游客入馆参观需遵照以下要求：
一、所有入馆人员，必须佩戴口罩、扫“场所码”、登记预约码方可进入馆内。未佩戴口罩、无“场所码”、预约码不得进入。
二、中、高风险地区游客不得进入馆内；
省内游客须出示24小时核酸检测阴性报告(阴性)扫“场所码”、登记预约码登记进入；省外游客须出示48小时核酸检测报告(阴性)扫“场所码”、登记预约码登记进入。
三、儿童必须由监护人带领入馆。监护人需提供以上信息。
四、疫情防控期间，暂不接受团队预约。
如果您计划参观二里头夏都遗址博物馆，请留意以上要求。
开馆时间：每日9:00-17:00(16:00停止入场)，每周一闭馆(除国家法定节假日外)。
地址：河南省洛阳市偃师区斟鄩大道1号。
(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 方丽娜 文/图)
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