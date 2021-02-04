游客请注意！二里头夏都遗址博物馆暂停开放

3日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，为积极响应全国疫情防控工作的指示精神，保障人民群众身体健康和生命安全，根据当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作要求，该馆自即日(4月3日)起暂停开放，开放时间另行公告。
3日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，为积极响应全国疫情防控工作的指示精神，保障人民群众身体健康和生命安全，根据当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作要求，该馆自即日(4月3日)起暂停开放，开放时间另行公告。
3日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，为积极响应全国疫情防控工作的指示精神，保障人民群众身体健康和生命安全，根据当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作要求，该馆自即日(4月3日)起暂停开放，开放时间另行公告。
在此期间，游客已经预约成功的预约码将自动失效，所有线下社会教育活动也将同步取消。
为满足广大观众的观展需求，二里头夏都遗址博物馆将持续推出线上展览和社会教育活动，观众可关注二里头夏都遗址博物馆，足不出户体验虚拟展馆。
最新开放情况及其他信息，可关注二里头夏都遗址博物馆官方网站、微信公众号、官方微博了解。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 文/图)
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