游客请注意！二里头夏都遗址博物馆暂停开放

3日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，为积极响应全国疫情防控工作的指示精神，保障人民群众身体健康和生命安全，根据当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作要求，该馆自即日(4月3日)起暂停开放，开放时间另行公告。

二里头夏都遗址博物馆

3日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，为积极响应全国疫情防控工作的指示精神，保障人民群众身体健康和生命安全，根据当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作要求，该馆自即日(4月3日)起暂停开放，开放时间另行公告。

在此期间，游客已经预约成功的预约码将自动失效，所有线下社会教育活动也将同步取消。

为满足广大观众的观展需求，二里头夏都遗址博物馆将持续推出线上展览和社会教育活动，观众可关注二里头夏都遗址博物馆，足不出户体验虚拟展馆。