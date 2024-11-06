洛阳成立城乡历史文化保护传承专家智库

昨日，记者从市名城委获悉，洛阳市城乡历史文化保护传承专家智库正式成立，首批共有50名专家入库。

昨日，记者从市名城委获悉，洛阳市城乡历史文化保护传承专家智库正式成立，首批共有50名专家入库。

首批50名专家来自城乡规划、文物保护、建筑设计、施工建造、风景园林等众多领域，未来将深度参与洛阳城乡历史文化保护传承政策、技术文件、历史文化名城保护专项规划的编制和评审，历史文化资源的调查评估及保护修缮与活化利用等工作，为我市历史文化名城保护工作提供科学、专业的指导和支持，进一步提升保护工作的科学性和有效性。

市名城委相关负责人表示，他们还成立了由27人组成的历史文化名城保护志愿者团队，将参与城乡历史文化保护传承有关学术交流、宣传培训活动，以及历史文化街区、历史建筑的保护等工作，有利于进一步激发公众的参与热情，形成全社会共同参与保护的强大合力。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 郭一帆)