“洛阳力量”建功雪域高原

近日，西藏S5线拉萨至泽当快速公路正式通车试运营。其中，由中交二公局第四工程有限公司承建的圭嘎拉隧道，作为该项目的控制性工程，是目前世界上最长的超高海拔公路隧道，也创造了西藏公路建设的又一个里程碑。

近日，西藏S5线拉萨至泽当快速公路正式通车试运营。其中，由中交二公局第四工程有限公司承建的圭嘎拉隧道，作为该项目的控制性工程，是目前世界上最长的超高海拔公路隧道，也创造了西藏公路建设的又一个里程碑。

西藏S5线(拉萨至泽当快速公路)工程项目连接拉萨、山南两市，是西藏建设1小时经济区、西藏自治区3小时经济圈和3小时综合交通圈的重要环节。该项目全线长47.46公里，按照双向四车道一级公路标准建设，设计时速80公里。其中，圭嘎拉隧道平均海拔约4300米，全长12.79公里，为分离式双洞四车道公路隧道。项目建成后，拉萨至山南的通行时间将由之前的3个小时缩短至1个小时，大大方便沿线群众出行，还将带动沿线旅游和农牧产业发展，进一步促进区域经济高质量发展。

“圭嘎拉隧道部分施工区域海拔超过4500米，施工环境极其恶劣，工人在洞内连续作业不能超过4个小时。”中交二公局项目负责人介绍，施工中面临隧道掘进和通风距离长、高寒缺氧等难题，以及富水、岩爆、瓦斯等不良地质条件，建设者迎难而上，在雪域高原奋战8年，顺利完成建设任务。

记者了解到，针对施工难题，该项目坚持“机械化换人、智能化减人”的管理理念，先后引进三臂凿岩台车、防水板自动铺挂台车、移动式液压栈桥等先进设备，全方位打造“智慧工地”，在降低工人劳动强度的同时改善职工工作环境，以技术创新，为超长、超高海拔隧道建设提供了新模式。

位于洛阳的中交二公局第四工程有限公司，曾参与承建沪宁高速、贵广铁路客运专线、京雄城际铁路、肯尼亚蒙内铁路等一大批国家重点建设项目和具有国际影响力的工程，参与建设龙门大道等洛阳市内多个市政项目。尤其是该公司凭借在高原高海拔隧道、地铁盾构隧道近距离穿越、公路隧道大直径深竖井、高海拔寒区沥青路面、高原冻土地区施工等领域的全国领先技术优势，参建了青藏高速等数十项重大工程，在西藏基础建设、经济发展、民生改善等领域彰显了央企担当。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博)