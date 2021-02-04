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近距离感受夏文化！二里头夏都遗址博物馆招募志愿者了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 18:43

　　11日，记者从二里头夏都遗址博物馆了解到，为更好地服务广大观众，为观众提供优质的服务和良好的参观体验，也为更多有意参与志愿服务的人提供平台，该博物馆现面向社会招募志愿者。

二里头夏都遗址博物馆外景

　　志愿服务内容

　　为国内外观众进行讲解、引导咨询、活动协助、新媒体传播、社会教育活动策划等，致力于发扬传统文化，使博物馆文化面向基层，贴近实际、贴近生活、贴近群众，让更多的观众了解博物馆、了解夏文化。

　　报名时间：

       2022年2月11日至2月27日

　　报名条件：

　　1.热爱祖国传统文化，具有奉献精神，热心社会公益事业，愿意利用自己的业余时间无偿为公众提供服务；

　　2.具有一定的语言表达能力，能够使用普通话，了解有关文博的常识性知识(掌握历史、艺术、外语、编辑、摄影等方面知识的人员优先)；

　　3.年龄应在18至60周岁，身心健康，一般具有大专或相当于大专以上的文化程度(在职教师、离退休人员优先)，根据实际情况，可酌情考虑放宽要求；

　　4.自觉遵守法律法规及本馆的各项规章制度，愿意履行博物馆志愿服务的相应义务和职责；

　　5.每周至少来馆服务一次(每次不少于半日)，全年服务时间不少于100小时。

　　报名方式：

　　1.网上报名：请登录洛阳文物局官方网站、二里头夏都遗址博物馆官方网站下载《二里头夏都遗址博物馆志愿者报名表》，并在电子版志愿者报名表上填写相关报名信息，将填写好的报名表以附件形式发送至电子邮箱：eltxdyzbwgxjk@126.com；

　　2.现场报名：本人携一寸照片(一张)和身份证复印件一张至二里头夏都遗址博物馆一楼前台填写《二里头夏都遗址博物馆志愿者报名表》报名表格。

　　咨询电话：(0379)65091899；咨询时间：09：00—11：30；14：00—16：30。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 杨爽爽 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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