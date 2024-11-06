明年1月5日起全国铁路调图 洛阳龙门站车次增加

2025年1月5日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图，新图车票于2024年12月22日起陆续发售。洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，调图后，洛阳站车次无变化；洛阳龙门站共计办理客运业务的旅客列车113.5对，其中新增车次2对。

2025年1月5日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图，新图车票于2024年12月22日起陆续发售。洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，调图后，洛阳站车次无变化；洛阳龙门站共计办理客运业务的旅客列车113.5对，其中新增车次2对。

洛阳龙门站新增车次如下：

G3257次，上海南—兰州西，洛阳龙门站18:43到，18:46开

G3258次，兰州西—上海南，洛阳龙门站12:22到，12:24开

客流高峰开通车次(高峰线)：

G4713次，北京西—银川，洛阳龙门站05:41到，05:45开

G4714次，银川—北京西，洛阳龙门站22:15到，22:17开

洛阳龙门站调整运行区段列车6.5对：

G6688次，洛阳龙门—濮阳东变更为洛阳龙门—南乐(高峰线)

G4294次，兰州西—连云港变更为兰州西—济南东(高峰线)

G3162、G3161次，西安北—杭州西变更为西安北—上海虹桥

G828、G827次，西安北—深圳北变更为西安北—香港西九龙

G3298次，西安北—上海虹桥变更为西安北—杭州西

G2390次，西安北—杭州西变更为西安北—温州北

G2028次，西安北—杭州西变更为西安北—横店

G308次，成都东—北京西变更为泸州—北京西

G1592、G1591次，泸州—北京西变更为乐山—北京西

G1979次，杭州西—兰州西变更为上海虹桥—兰州西

洛阳站调整运行区段列车1对：

Z105次，济南—乌鲁木齐，改为乌鲁木齐南始发终到

Z361次，乌鲁木齐—南通，改为乌鲁木齐南始发终到

铁路部门提醒，旅客朋友可通过铁路12306网站、客户端、微信等渠道查询列车运行具体车次、停靠站、时刻等信息，也可关注各大火车站公告，以便合理安排行程。调图后列车具体开行情况以12306及各车站公告为准。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李华 文/图）