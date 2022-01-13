二里头夏都遗址博物馆临时闭馆

7日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，为配合全市疫情防控工作，根据省、市新冠肺炎疫情防控指挥部的部署要求，该馆决定于5月8日、9日闭馆。10日恢复正常开放。已经预约成功的预约码将自动失效，所有线下社会教育活动也将同步取消。

7日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，为配合全市疫情防控工作，根据省、市新冠肺炎疫情防控指挥部的部署要求，该馆决定于5月8日、9日闭馆。10日恢复正常开放。已经预约成功的预约码将自动失效，所有线下社会教育活动也将同步取消。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 徐帆)