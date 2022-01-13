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古阳洞：龙门石窟开凿起点 中国书法艺术丰碑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.11 11:13

　　10日上午，由龙门石窟研究院与云冈研究院联合推出的“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动沿着北魏孝文帝迁都的道路，从平城回到了洛阳。在龙门石窟研究院陈列展示中心高丹的带领下，走进龙门石窟古阳洞，领略其被誉为龙门石窟开凿起点、中国书法艺术丰碑的独特魅力。

高丹将佛头“归位”

　　龙门石窟开凿的起点 历史上还被称为“老君洞”

　　古阳洞位于龙门西山南部，是北魏迁洛之初在天然溶洞基础上修凿而成的洞窟，其造像纪年涵盖了整个北魏在洛时期，是北魏皇室贵族发愿造像最集中的地方。同时，古阳洞作为佛教石窟雕凿中心从平城移至洛阳的起点，它与云冈石窟联系紧密，其造像风格直接影响了龙门后续洞窟，是反映北方佛教中心转移状况的重要遗迹。

　　“龙门古阳洞的开凿年代就是龙门石窟的开创年代。”高丹说，北魏太和十九年(公元495年)九月，“六宫及文武尽迁洛阳”。随之而来的是平城造像风气南下，汉化进程继续推进，以古阳洞为起点，在“京南关口”(即伊阙)开窟造像的大幕正式拉开。

　　历史上的古阳洞曾有多个名字。高丹介绍，《洛阳伽蓝记》中有“京南关口有石窟寺、灵岩寺”的记载，在洞内南、北壁的造像题记中皆有“石窟寺”的记述，由此可见北魏时期，古阳洞应被称为“石窟寺”。而其被称为古阳洞则大概是从明、清之际才开始的，洞内北壁楷书“古阳洞”三字也应在此时刊刻。

　　有趣的是，古阳洞还被叫作“老君洞”。为何在以佛教艺术为主的龙门石窟中有这样的道教名称？高丹说，在清代乾嘉时期，道教徒曾将古阳洞中的释迦牟尼佛像涂泥改塑为太上老君的形象，所以古阳洞又有了“老君洞”这个名字。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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