“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动在云冈石窟举行

1日上午，由龙门石窟研究院与云冈研究院联合推出的“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动第二期直播在云冈石窟第5、6窟举行，云冈研究院历史与民族融合研究中心主任王雁卿带领网友探访云冈石窟最大的穹隆顶大像窟与最大的中心塔柱窟。

第5窟中的佛像

1日上午，由龙门石窟研究院与云冈研究院联合推出的“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动第二期直播在云冈石窟第5、6窟举行，云冈研究院历史与民族融合研究中心主任王雁卿带领网友探访云冈石窟最大的穹隆顶大像窟与最大的中心塔柱窟。

王雁卿说，云冈石窟被两条自然冲沟分为东、中、西3个部分，第5、6窟位于中部窟区的东侧，开凿于云冈石窟二期，云冈石窟建设也在此时达到鼎盛时期。两窟之间以及第5窟东侧和第6窟西侧均雕刻有高塔，三塔耸立，中间为窟门，形成“三塔两窟”的面貌。两窟外壁具有统一完整的设计布局，所以第5、6窟为一组双窟。

相较于云冈石窟其他洞窟，第5、6窟窟外各有一座清顺治八年(公元1651年)重建的木结构阁楼。阁楼除了具有佛殿功能，还起到了保护作用，保持窟内温度、湿度的相对恒定，这也使得第5、6窟的造像雕刻保存状态较好。

阁楼顶部是山体削出的平台，台上崖壁高10米左右，壁面还有多座附窟共同属于第5、6窟，这些附窟在同一高度，接近山顶，是云冈石窟最高的洞窟。清代云中八景之一的“石窟摩云”便指此处，许多文人墨客在这里登高远眺，留下了大量的动人诗篇。

“两窟虽然规模相当，但形制大不相同。”王雁卿说，第5、6窟分别为云冈石窟中最大的穹隆顶大像窟和最大的中心塔柱窟，如此规模是北魏皇家工程实力的体现，可谓“真容巨壮，世法所希”。

第5窟平面呈椭圆形，为穹隆顶式的大像窟，也是云冈石窟规模最大的大像窟。主尊坐佛高约17.4米，是云冈石窟的第一大佛。第6窟为中心塔柱窟，中心塔柱高约14.4米，是云冈石窟中的最高塔柱。其上下两层，直抵窟顶，可供人绕塔礼拜和环行观看，下层凿有4龛佛像。同时，该窟因雕刻有释迦牟尼生平故事的系列浮雕，闻名于世。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 文/图）