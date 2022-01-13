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明日直播带您“回到”龙门石窟开凿的起点——古阳洞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.09 18:52

　　观盛唐，来洛阳，看龙门石窟。

　　在欣赏完云冈石窟的真容巨壮后，“云上龙门牵手云冈”系列直播活动将沿着北魏孝文帝迁都的道路，从平城回到洛阳，从云冈回到龙门。

　　明日10时，将由龙门石窟研究院陈列展示中心高丹带您走进佛教石窟雕凿中心在洛阳的“起点”——古阳洞，看看这座龙门石窟开凿最早的、内涵最为丰富的洞窟，蕴藏着怎样的魅力，品味“龙门二十品”的千古书香。

　　古阳洞(1443)位于龙门西山的南段，是龙门石窟中开凿最早、内容最丰富的一个洞窟。洞内龛像簇拥错杂，层叠密布，造像纪年涵盖整个北魏洛阳时代，基本呈现了龙门龛像的各阶段特征。学术界对于龙门石窟的研究，古阳洞始终是最受关注的热点。作为佛教石窟雕凿中心从平城移至洛阳的起点，古阳洞与云冈具有紧密的联系，又直接影响了龙门后续洞窟的雕凿，是反映5世纪末的北方佛教中心转移状况的重要遗迹之一。

　　观盛唐，来洛阳，看龙门石窟。“云上龙门”第二季“云上龙门牵手云冈”大型直播活动现已正式启动。本次活动由龙门石窟研究院、云冈研究院、洛阳日报报业集团掌上洛阳客户端、在洛阳共同策划实施，旨在通过“移动端、视频化、交互性”的传播手段，让两大世界文化遗产牵手，让更多年轻人感受石窟寺魅力。

　　·直播时间：明日(7月10日)10时

　　·直播地址：新华社客户端、央视频客户端、腾讯新闻客户端、学习强国平台、掌上洛阳客户端、“洛视频”视频号、大同日报新媒体平台，云冈、龙门两大石窟官方新媒体平台同步推出，“文博中国”视频号、“文博圈”视频号等进行联播。此外，在微博、抖音建立话题#云上龙门牵手云冈#，将对直播内容进行整合发布。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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