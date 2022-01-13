想知道石窟是怎样开凿的吗？明日这场直播为您揭秘

明日10时，由龙门石窟研究院与云冈研究院联合推出的“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动第四期节目，将由云冈研究院研究员刘建军带您走进云冈石窟第3窟，揭开石窟开凿技术的秘密。

云冈石窟第3窟

在欣赏精美绝伦的石窟时，您是否也会好奇如此规模巨大、巧夺天工的雕塑艺术是如何在巨大的山体上呈现并流传千年的？古人是通过怎样的技术与工具，劈山凿石、开窟造像的？

明日10时，由龙门石窟研究院与云冈研究院联合推出的“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动第四期节目，将由云冈研究院研究员刘建军带您走进云冈石窟第3窟，揭开石窟开凿技术的秘密。

云冈石窟第3窟是北魏建都平城时期未开凿完成的一座大型洞窟，洞窟分前、后室，窟外有宽广的前庭。1993年进行考古发掘时不仅发现有北魏、唐、辽金时期的文化遗存，而且也出土了许多文物。通过这座洞窟的个案研究，对探讨该窟和整个云冈的历史沿革、洞窟布局与动能、以及开凿洞窟技术和程序至关重要。

观盛唐，来洛阳，看龙门石窟。“云上龙门”第二季“云上龙门牵手云冈”大型直播活动现已正式启动。本次活动由龙门石窟研究院、云冈研究院、洛阳日报报业集团掌上洛阳客户端、在洛阳共同策划实施，旨在通过“移动端、视频化、交互性”的传播手段，让两大世界文化遗产牵手，让更多年轻人感受石窟寺魅力。

直播时间：明日(7月5日)10时

直播地址：新华社客户端、央视频客户端、腾讯新闻客户端、学习强国平台、掌上洛阳客户端、“洛视频”视频号、大同日报新媒体平台，云冈、龙门两大石窟官方新媒体平台同步推出，“文博中国”视频号、“文博圈”视频号等进行联播。此外，在微博、抖音建立话题#云上龙门牵手云冈#，将对直播内容进行整合发布。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 文/图)