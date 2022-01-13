未完工的云冈最大洞窟暗藏石窟开凿技术“密码”

5日上午，由龙门石窟研究院与云冈研究院联合推出的“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动第四期节目在一阵夏日细雨中举行，直播中云冈研究院研究员刘建军带领网友走进云冈石窟第3窟，揭开了石窟开凿技术的秘密。

5日上午，由龙门石窟研究院与云冈研究院联合推出的“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动第四期节目在一阵夏日细雨中举行，直播中云冈研究院研究员刘建军带领网友走进云冈石窟第3窟，揭开了石窟开凿技术的秘密。

刘建军（左）在讲解第3窟

未完工的云冈最大洞窟

云冈石窟第3窟位于云冈石窟东部窟群，是云冈石窟最大的洞窟，但因某种原因并未完工。该窟坐北朝南，窟内有前、后室，洞窟外还有一个宽广的前庭，且前室立壁立面分上、下两层。根据遗迹判断，其在北魏时期只完成了前室上层双塔及上室其他部分工程。

为什么洞窟会中途停工？很可能与孝文帝迁都洛阳有关。刘建军说，学界普遍认为，随着北魏权力核心的南移，不少由皇室出资开凿的大型洞窟都在迁都后中止了工程，同时不少工程都在龙门、巩义等地得到了延续。

仔细调查可以发现，该窟后室塔柱东层的岩石呈层状分布，质量较差，部分岩体呈盐碱化，开凿者在开凿过程中很可能已经发现岩石质量不佳，加之第3窟体量宏伟、工程量浩大，继续开凿不仅因其石质与预期不符，且费工难就，故而选择不继续开凿。