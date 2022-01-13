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关注29日这场直播 带您走进云冈石窟昙曜五窟
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.28 17:48

　　29日10时，由龙门石窟研究院与云冈研究院联合推出的“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动第一期节目，将由云冈研究院研究员王恒，带您走进十里河畔的云冈石窟昙曜五窟，感受皇家气象的神圣庄严、大像洞窟的宏伟壮观。

云冈石窟第20窟

　　昙曜五窟位于云冈石窟群西区东部，编号为第16窟至第20窟，是北魏开凿最早的五座皇家洞窟，其规模宏大，形制基本相同，俱为北壁主尊的大像窟。

　　昙曜五窟的形制形似北魏时鲜卑拓跋族的传统居室穹顶草庐，极具民族风格。洞窟造像以三世佛为主要题材，五尊主像既是佛菩萨像，也象征了北魏王朝的五位皇帝，具有深刻的社会政治意义，可谓平城实力的集聚和“云冈模式”的见证。

　　关注29日10时这场直播，将带您穿越1600年光阴，跨越洛阳至平城的1500里路云和月，一同展开昙曜五窟这幅石破天惊的壮丽画卷。

　　直播时间：29日10时

　　直播地址：新华社客户端、央视频客户端、腾讯新闻客户端、学习强国平台、掌上洛阳客户端、“洛视频”视频号、大同日报新媒体平台，云冈、龙门两大石窟官方新媒体平台同步推出，“文博中国”视频号、“文博圈”视频号等进行联播。此外，在微博、抖音建立话题#云上龙门 牵手云冈#，将对直播内容进行整合发布。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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