洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

明日直播带您一探云冈石窟中的“第一大佛”与“最高塔柱”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 18:08

　　7月1日10时，由龙门石窟研究院与云冈研究院联合推出的“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动第二期节目，将由云冈研究院历史与民族融合研究中心主任王雁卿，带您走进云冈石窟第5、6窟，一探云冈最大的穹窿顶大像窟与最大的中心塔柱窟体现的“真容巨壮，世法所希”。

　　云冈第5、6窟位于武州山中央崖面东部，开凿于云冈二期，云冈石窟建设也在此时达到鼎盛。第5、6窟窟外各有一座清顺治八年(1651)重建的四层五间式木构阁楼，这个阁楼除具有佛殿功能外，同时起到了保护的作用，保持了窟内温湿度的相对恒定，使得第5、6窟的造像雕刻保存状态较好。

　　第5、6窟是云冈石窟中期典型代表。第5窟主像高17.4米，是云冈石窟第一大佛。第6窟为中心塔柱窟，窟内有一方形中心塔柱，直抵窟顶，因刻有迎牟尼生平故事的系列浮雕，闻名于世。

　　观盛唐，来洛阳，看龙门石窟。“云上龙门”第二季“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动现已正式启动。本次活动由龙门石窟研究院、云冈研究院、洛阳日报报业集团掌上洛阳客户端、在洛阳共同策划实施，旨在通过“移动端、视频化、交互性”的传播手段，让两大世界文化遗产牵手，让更多年轻人感受石窟寺魅力。

　　直播时间：7月1日10时

　　直播地址：新华社客户端、央视频客户端、腾讯新闻客户端、学习强国平台、掌上洛阳客户端、“洛视频”视频号、大同日报新媒体平台，云冈、龙门两大石窟官方新媒体平台同步推出，“文博中国”视频号、“文博圈”视频号等进行联播。此外，在微博、抖音建立话题#云上龙门 牵手云冈#，将对直播内容进行整合发布。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
        伊水细煮“中国”味，伊河渡口美食多。洛阳八大汤之一的粉汤，在市区难觅踪迹，在伊滨区的伊河渡早茶街上，...
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    		•  
    新闻排行
  • 正式签约！洛阳建设国家中医（脑病）...
  • 雨水送凉意，未来几天洛阳多分散性阵...
  • 高招考生必看！如何避免被退档？13种...
  • 全力打造数字强市！洛阳高质量发展“...
  • 来看看昙曜五窟和龙门石窟有啥不一样
  • 八路军豫西抗日独立支队来定指挥部旧...
  • 洛龙区8所公办园面向辖区内幼儿招生
  • 洛阳交警部门曝光近期部分酒驾、醉驾案例
  • 免门票、发放优惠券……洛阳“暑期运...
  • 地铁2号线牡丹桥站两个出入口何时完工...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    大运河文化之旅

    夏荷与紫薇

    沿黄公路

    大花萱草 艳丽开放
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605