明日直播带您一探云冈石窟中的“第一大佛”与“最高塔柱”

7月1日10时，由龙门石窟研究院与云冈研究院联合推出的“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动第二期节目，将由云冈研究院历史与民族融合研究中心主任王雁卿，带您走进云冈石窟第5、6窟，一探云冈最大的穹窿顶大像窟与最大的中心塔柱窟体现的“真容巨壮，世法所希”。

7月1日10时，由龙门石窟研究院与云冈研究院联合推出的“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动第二期节目，将由云冈研究院历史与民族融合研究中心主任王雁卿，带您走进云冈石窟第5、6窟，一探云冈最大的穹窿顶大像窟与最大的中心塔柱窟体现的“真容巨壮，世法所希”。

云冈第5、6窟位于武州山中央崖面东部，开凿于云冈二期，云冈石窟建设也在此时达到鼎盛。第5、6窟窟外各有一座清顺治八年(1651)重建的四层五间式木构阁楼，这个阁楼除具有佛殿功能外，同时起到了保护的作用，保持了窟内温湿度的相对恒定，使得第5、6窟的造像雕刻保存状态较好。

第5、6窟是云冈石窟中期典型代表。第5窟主像高17.4米，是云冈石窟第一大佛。第6窟为中心塔柱窟，窟内有一方形中心塔柱，直抵窟顶，因刻有迎牟尼生平故事的系列浮雕，闻名于世。

观盛唐，来洛阳，看龙门石窟。“云上龙门”第二季“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动现已正式启动。本次活动由龙门石窟研究院、云冈研究院、洛阳日报报业集团掌上洛阳客户端、在洛阳共同策划实施，旨在通过“移动端、视频化、交互性”的传播手段，让两大世界文化遗产牵手，让更多年轻人感受石窟寺魅力。

直播时间：7月1日10时

直播地址：新华社客户端、央视频客户端、腾讯新闻客户端、学习强国平台、掌上洛阳客户端、“洛视频”视频号、大同日报新媒体平台，云冈、龙门两大石窟官方新媒体平台同步推出，“文博中国”视频号、“文博圈”视频号等进行联播。此外，在微博、抖音建立话题#云上龙门 牵手云冈#，将对直播内容进行整合发布。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇)