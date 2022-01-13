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“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动将于29日开启
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.27 18:10

　　多元文化融汇，千年文脉传承。今日，记者从龙门石窟研究院获悉，由该院和云冈研究院联合推出的“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动将于6月29日10时正式开启。

　　石窟寺是我国辉煌灿烂古代文明的集中体现，是中华文明同其他古代文明交流互鉴的历史见证。此次直播活动，由洛阳日报报业集团掌上洛阳客户端策划执行，通过两大世界文化遗产石窟寺的联动，以9场直播活动，展现北魏时期民族融合，东、西方文化交流的壮丽图景。

　　云冈石窟位于山西省大同市，石窟依山开凿，东西绵延约1公里，存有主要洞窟45个，大小窟龛252个，石雕造像51000余躯。云冈石窟形象地记录了印度及中亚佛教艺术向中国佛教艺术发展的历史轨迹，反映出佛教造像在中国逐渐世俗化、民族化的过程。

　　北魏迁都洛阳以后，大批工匠跟随皇室来到洛阳，在伊阙开凿了龙门石窟宾阳中洞、古阳洞等洞窟，在此不断继承发展和创新石窟艺术，呈现出了中国化的趋势，成为中国石窟艺术的又一个高峰。

　　本次直播活动，不仅可以带您近距离欣赏两大世界文化遗产的魅力，同时还有国内石窟寺研究领域的权威专家为您讲解背后的历史、艺术“密码”。最后一场直播将邀请云冈研究院党委书记张焯、云冈研究院院长杭侃、龙门石窟研究院院长史家珍共话两大石窟中的文化交融、文脉传承。

　　为适应新媒体时代“移动端、视频化、交互式”的传播方式，本次系列直播活动将整合媒体矩阵资源，在新华社客户端、央视频客户端、腾讯新闻客户端、学习强国平台、掌上洛阳客户端、“洛视频”视频号、大同日报新媒体平台，云冈、龙门两大石窟官方新媒体平台也将同步推出，文博中国视频号、文博圈视频号等进行联播。此外，在微博、抖音建立话题#云上龙门 牵手云冈#，对直播内容进行整合发布。

　　据了解，2022年4月，龙门石窟研究院曾联合洛阳日报报业集团掌上洛阳客户端、在洛阳团队共同组织了“观盛唐，来洛阳，看龙门石窟”暨“云上龙门”系列直播活动。9期节目，“爆款”频出，直播及相关短视频在各平台累计播放量超过3000万次，话题“龙门石窟卢舍那大佛曾身披金箔”登上抖音热搜榜。本次直播活动将在上次活动的基础上再升级，用更清晰的画面、更动人的故事展现中国石窟寺的魅力。(洛报融媒·洛阳网记者 潘立阁 梁笑宇 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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