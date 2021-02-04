“代销返利”高收益？洛阳市处非办提醒：当心非法集资陷阱

近期，一些以“代销返利”为名进行非法集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子多以高额回报为诱饵非法吸收公众资金，市民对此应认真鉴别，谨防上当受骗。

近期，一些以“代销返利”为名进行非法集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子多以高额回报为诱饵非法吸收公众资金，市民对此应认真鉴别，谨防上当受骗。

案例

王某在江苏省高邮市经营某公司。为吸引顾客，该公司推出“代销返利”投资模式，以销售某品牌酒为名，以高额返利为诱饵，通过召开推介酒会、口口相传等方式公开宣传。

该公司的具体投资模式，俗称“一分钱，三分货”。客户只需花一倍本金就能购买标价为三倍本金的酒商品(标价远高于市场价格)，客户拿走本金标价的商品后剩下的由公司“代销”，公司承诺在一定期限内将“代销款”以返利形式回报给客户。同时，该公司还招揽业务员向社会公众进行虚假宣传，业务员每介绍一名新人投单可获取奖励。

后来由于资金链断裂，该公司无法给付投资人收益。截至案发，王某的公司共造成投资人损失9800余万元。法院以集资诈骗罪判处王某有期徒刑12年6个月，并处罚金30万元。

解析

法院审理认为，王某使用诈骗方法实施不以销售商品为主要目的，以许诺返还高额利息等方式进行非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。

市处非办工作人员表示，以“代销返利”为名的非法集资是近年非法集资的典型手段之一，其主要特征有：打着投资理财的幌子，出售毫无价值或价格低廉的商品，并承诺代为销售；不以真实销售为目的，承诺在一定期限内向消费者返还高额分红；通过发放传单、业务员推广等途径公开宣传。此类运作模式违背消费服务的价值规律，资金运转难以长期维系，一旦资金链断裂，参与者将面临重大损失。

提醒

市处非办工作人员提醒，虽然非法集资手段花样翻新，但大多以高额回报作为诱饵。对于此类投资活动，首先要看其回报率，对宣称“高额回报”的投资项目一定要擦亮眼睛，深入了解投资项目的真实性，理性分析投资收益的可能性，必要时可以向有关行业主管部门咨询相关情况，不要被高收益迷惑，以免上当受骗。(记者 戚帅华)