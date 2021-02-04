洛阳市处非办提醒：警惕以“消费新业态”为名的非法集资陷阱

近年，非法集资形式愈加多样、手段愈加隐蔽。近期，一些打着“消费新业态”旗号进行集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子多以高额回报诱导消费者，市处非办提醒市民对此应谨慎辨别。

近年，非法集资形式愈加多样、手段愈加隐蔽。近期，一些打着“消费新业态”旗号进行集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子多以高额回报诱导消费者，市处非办提醒市民对此应谨慎辨别。

●案例

率某在山东省济南市经营某家居购物广场有限公司。为吸引顾客，率某打着“消费新业态”的旗号，推出“零元消费”活动，并通过宣传册、微信、口口相传等方式公开向社会宣传。根据活动规定，顾客在该购物广场购买家具后，签订“零元消费合同”，每月即可获得高额返利，直到返完本金为止。此外，率某还发展了大量不在职业务员，这些业务员可通过发展顾客的方式获得提成。

截至案发，该公司共非法集资20多亿元，合计造成损失6.4亿元，涉及人员2万余人。最终，法院以集资诈骗罪判处率某无期徒刑。

●解析

法院审理认为，率某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，犯罪数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。

市处非办工作人员表示，随着非法集资犯罪手法的不断翻新，一些不法分子打着“经济新业态”“投资新模式”等幌子，用新噱头及高收益迷惑投资者，蔓延速度快、作案手段隐蔽，欺骗诱导性更强。

此类非法集资活动实质还是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系，其主要有以下特征：通过传单、广告、业务员推广等途径公开宣传；不以真实消费为目的，承诺在一定期限内向顾客返还预付资金并支付一定利息。

●提醒

市处非办提醒市民，虽然各种非法集资手段花样翻新，但核心都是通过“高额回报”等诱饵吸引投资者。对于此类非法集资陷阱，投资者要正确甄别相关宣传信息，一旦遇到商家存在吸纳资金的行为，且承诺返还高额的实物和收益，就要提高警惕，增强风险防范意识，不要被“高收益”冲昏头脑，以免落入非法集资陷阱。(洛报融媒记者 戚帅华)