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洛阳市处非办提醒：当心打着资金互助旗号的非法集资陷阱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 08:23

　　近期，一些以资金互助为名进行集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子假借“互助”的名义，以高额回报为诱饵非法吸收公众资金。市处非办提醒市民对此应提高警惕。

　　案例

　　李某在江西省萍乡市经营某公司，主要从事农副产品销售等。为吸引客户投资，李某发起成立某创业促进协会，在未经国家金融监管部门批准的情况下，以资金互助为幌子，推出“余缺资金调剂服务”项目。李某通过口口相传等方式公开对外宣传该项目，承诺投资入股后可成为互助会员，每月可获得投资额1%至2%的高额回报。

　　截至案发，李某向社会不特定对象非法吸收存款共计1272万元，并利用吸收的存款从事发放贷款业务，从中收取高额利息。法院以非法吸收公众存款罪判处李某有期徒刑四年，并处罚金15万元。

　　解析

　　法院审理认为，李某以高额利息为诱饵，变相非法从事金融活动，向社会不特定公众非法吸收存款，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。

　　市处非办工作人员表示，近年，各类互助项目悄然兴起，正规的互助项目能起到一定的保障作用，但也有不法分子打着资金互助的旗号非法吸收资金，其运作模式违背价值规律，资金运转难以长期维系。

　　在此类非法集资活动中，不法分子往往打着资金互助的旗号，并以高额回报为诱饵，利用投资者急于获利的心理设置陷阱，以承诺低风险来引诱投资者，并以人拉人、层层返利等方式发展下线，待投资者尝到甜头大量投资或介绍其亲戚朋友投资后，便销声匿迹。

　　提醒

　　市处非办提醒市民，辨别此类非法集资陷阱，既要考察有关企业是否合法注册，也要核实投资项目是否经过相关部门批准。“丰厚回报”的背后往往暗藏投资风险，如遇所许诺的投资收益率过高，务必提高警惕，以免落入非法集资陷阱。（记者 戚帅华）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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