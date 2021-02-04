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洛阳市处非办提醒：当心以农业投资为名的非法集资陷阱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.31 08:16

　　近期，一些以农业投资为名进行集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子打着农业投资的幌子，以“低成本、高回报”为诱饵非法吸收公众资金。市处非办提醒市民，对此类非法集资活动应提高警惕。

　　●案例

　　刘某在江西省景德镇市经营某农业公司。在未经有关部门批准的情况下，刘某以农业投资为名，宣称其公司需要资金周转，招募业务员通过发放宣传单、电话推介等形式向社会公众吸收资金。

　　为了取得投资者信任，刘某虚构其在江西省经营农场、油茶合作社、农家乐山庄、蓝莓基地、苗木培植等多家公司，并组织部分投资者去考察，许诺给予投资者2%的月利息。截至案发，刘某共非法吸收资金338.7万元，其中大部分资金被刘某个人挥霍。法院以集资诈骗罪判处刘某有期徒刑13年，并处罚金10万元。

　　●解析

　　市处非办工作人员表示，近年，非法集资活动逐渐向农业领域扩散，不法分子往往打着农业投资的旗号，以发展现代农业、进行特种农产品开发等为名，以高额回报为诱饵骗取投资人资金。其中，有的以提供种苗形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报；有的以代种代养代销等方式吸收资金，承诺在一定期限后给予现金回报。

　　●提醒

　　如何辨别此类非法集资陷阱？市处非办提醒，农业项目受天气等因素影响，往往存在不确定性。因此，如遇许诺固定比例回报，尤其是以月计息的，投资者要谨慎，必要时可以向有关行业主管部门咨询相关信息，切勿盲目相信所谓的生态农业和高科技种植、养殖项目，避免误入所谓的“高收益”陷阱。（记者 戚帅华）
[ 责任编辑：席倩倩]
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