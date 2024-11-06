受雨雪天气影响 洛阳部分公交线路临时调整

刚刚，洛阳公交集团微博发布消息称，受雨雪天气影响，根据道路情况，我市部分公交线路停运或做出调整。

刚刚，洛阳公交集团微博发布消息称，受雨雪天气影响，根据道路情况，我市部分公交线路停运或做出调整。

受雨雪天气影响，根据道路情况，截至2025年1月24日7:00，以下公交线路停运或做出调整：

临时停运线路

36路、73路、89路、118路、208路、V2路、V17路、伊滨区2号线、万安山专线、寇店环线、韩旗专线、便民3号专线、便民6号专线。

临时调整线路

14路：从谷水西发车，沿原线行驶至中州西路与秦岭路交叉口后，改走中州西路、武汉路、联盟路恢复原线，调整路段去、回程一致；

24路：调整为“牡丹广场东-衡山路芳华路口”区间运行；

32路：调整为“南苑路南昌路口-纱厂北路玄武门大街口”区间运行；

50路：调整为“洛阳站-东马沟”区间运行；

87路：调整为“东花坛东-白马寺”区间运行；

90路：双向绕行岳佃路、枣东大道、洛岳路；

95路：从牡丹广场东发车，沿原线行驶至南昌路与丽春西路交叉口后，改走南昌路、河洛路、周山大道、瀛洲桥恢复原线，调整路段去、回程一致；

113路：调整为“高铁龙门站-汉魏大道南山大道口”区间运行；

202路：调整为“洛阳站-九都西路浅井南路口”区间运行；

207路：从谷水西发车，沿原线行驶至龙鳞路与联盟路交叉口后，改走联盟路、南昌路、九都西路恢复原线，调整路段去、回程一致；

V5：双向绕行周山大道、河洛路、银川路、丽春路；

V19路: 内环绕行魏紫路、墨香路。

以上线路将根据道路通行情况适时进行调整，请乘客及时留意最新信息，也可拨打公交热线0379-63411661进行咨询。⑥