全力除冰雪、保畅通！洛阳城市区109座桥梁通行正常

23日，洛阳迎来初雪，24日一早依然雪花飘飘。洛报融媒记者从洛阳市城市管理局市政设施事务中心获悉，经过连夜除冰雪作业，截至目前，该中心所辖109座桥梁均可正常通行。

23日，洛阳迎来初雪，24日一早依然雪花飘飘。洛报融媒记者从洛阳市城市管理局市政设施事务中心获悉，经过连夜除冰雪作业，截至目前，该中心所辖109座桥梁均可正常通行。 23日，洛阳迎来初雪，24日一早依然雪花飘飘。洛报融媒记者从洛阳市城市管理局市政设施事务中心获悉，经过连夜除冰雪作业，截至目前，该中心所辖109座桥梁均可正常通行。 自昨日气象台发布道路结冰黄色预警信号后，市政设施事务中心立即启动桥梁除冰雪预案，组织相关部门分别在23日晚18:30至20:30、24日晨4:10至6:30两个时段对城市区所辖109座桥梁及隧道出入口进行撒布融雪剂作业。 据统计，本次共计出动除雪车43台次，出动巡查车辆50台次，出动抢险196人，撒布融雪剂330吨，有效保障夜间及早高峰市民安全出行。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 金宗 文/图）